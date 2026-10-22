L’ONU alerte sur un El Niño d’une intensité sans précédent

Les Nations unies appellent à une mobilisation internationale urgente face à un phénomène El Niño qui pourrait atteindre une intensité jamais observée. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), cet épisode climatique risque d’entraîner des conséquences majeures pour des millions de personnes déjà vulnérables.

D’après les dernières prévisions de l’OMM, les températures de surface de la mer dans le Pacifique tropical, au cœur du phénomène El Niño, pourraient atteindre 3,8 °C au-dessus de la moyenne entre novembre 2026 et janvier 2027. Un niveau qui dépasserait largement le précédent record enregistré lors de l’épisode de 2015-2016.

« Nous assistons déjà à des phénomènes météorologiques extrêmes et nous nous attendons à ce qu’ils se multiplient à mesure qu’El Niño s’intensifie », a déclaré Celeste Saulo, secrétaire générale de l’Organisation météorologique mondiale.

Aux côtés du chef des affaires humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, elle a appelé à une action préventive urgente et coordonnée afin de protéger les populations les plus exposées. Les deux responsables estiment que les prochaines semaines seront déterminantes pour limiter les conséquences humaines du phénomène.

L’ONU redoute une multiplication des sécheresses, des inondations et des épisodes météorologiques extrêmes, notamment en Afrique orientale et australe, en Amérique latine, en Asie et dans le Pacifique. Selon Tom Fletcher, jusqu’à 50 millions de personnes pourraient être confrontées à une aggravation de la faim si les mesures de prévention ne sont pas renforcées.

L’organisation a déjà débloqué 50 millions de dollars pour soutenir onze pays particulièrement exposés, dont le Tchad, l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan du Sud. Elle appelle désormais les États, les banques de développement et les institutions financières internationales à mobiliser davantage de ressources avant que les effets les plus sévères d’El Niño ne se manifestent.

Bien que son pic soit attendu en décembre, les conséquences de cet épisode climatique pourraient se prolonger jusqu’en 2027, en aggravant les effets du changement climatique et les crises humanitaires dans plusieurs régions du monde.