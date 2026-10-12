Sénégal : Human Rights Watch accuse le Sénégal d'oppresser les LGBTQ+

Le Sénégal a lancé une répression sévère à l’encontre des personnes LGBTQ+, marquée par des arrestations et des violations de leurs droits, ce qui a entraîné une montée de la peur et de la stigmatisation au sein de la communauté gay, a déclaré lundi Human Rights Watch dans un rapport.

Les mesures répressives prises par le gouvernement à la suite de l'adoption d'une loi alourdissant les peines pour homosexualité obligent les personnes concernées à se cacher et à renoncer au dépistage et au traitement du VIH, indique le rapport. Il n’existe pas de données officielles sur le nombre d’arrestations effectuées en vertu de la nouvelle loi, mais selon le Forum africain pour la défense des droits de l’homme, une organisation de défense des droits basée à Dakar, au moins 212 personnes ont été arrêtées entre février et juillet. Le HIV Justice Network a indiqué que le nombre d’arrestations avait dépassé les 300 au cours de la même période, et que 82 personnes avaient été inculpées de transmission volontaire du VIH , bien qu’un tribunal ait rejeté ces accusations en août.

Les personnes LGBT sont contraintes de restreindre leurs activités habituelles et de s’abstenir d’exercer leurs droits par crainte d’une arrestation et d’une stigmatisation accrue, a déclaré Larissa Kojoué, chercheuse spécialisée dans les droits des personnes LGBTQ+ chez Human Rights Watch. Le gouvernement sénégalais devrait mettre un terme à cette répression, qui menace les droits de chacun. La nouvelle loi, adoptée par le Parlement à la quasi-unanimité en début d’année, double les peines d’emprisonnement infligées aux personnes reconnues coupables d’homosexualité, les portant à une durée comprise entre cinq et dix ans.

La loi classe l’homosexualité au même titre que la nécrophilie et la bestialité parmi les infractions considérées comme des actes contre nature. Elle sanctionne également ce qu’elle qualifie de « promotion ou de financement de l’homosexualité », une tentative visant à réprimer les organisations qui soutiennent les minorités sexuelles et de genre. Les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont criminalisées au Sénégal depuis 1965, mais l’hostilité envers les personnes LGBTQ+ s’est considérablement intensifiée ces dernières années, indique le rapport.

Les lois interdisant l’homosexualité sont courantes en Afrique : plus de 30 des 54 pays criminalisent les actes sexuels entre personnes du même sexe. Le Sénégal a rejoint des pays comme le Kenya, la Sierra Leone et la Tanzanie, où les peines peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement, voire plus. En Somalie, en Ouganda et en Mauritanie, cette infraction est passible de la peine de mort.