France : manifestation antiraciste à Marseille après la fusillade de Trappes

À l'appel de la Coalition antiraciste, de syndicats et de collectifs locaux, un rassemblement s'est tenu lundi 26 octobre sous l'Ombrière du Vieux-Port, à Marseille, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat raciste, islamophobe et négrophobe commis le 23 octobre à Trappes et La Verrière. Vendredi, un homme de 39 ans avait ouvert le feu depuis sa voiture sur des passants au sud-ouest de Paris. Pengo Bossio Wangi, 26 ans, pratiquant amateur de MMA, a été tué et cinq autres personnes blessées, dont Ramatou, 12 ans, atteinte alors qu'elle se rendait à la piscine et qui est toujours dans un état critique. Le suspect, interpellé une vingtaine de minutes plus tard à Coignières, fait l'objet d'une enquête pour attaque terroriste à caractère raciste.