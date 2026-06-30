Le Cap-Vert, un cas à part en Afrique en matière de tolérance envers la communauté LGBTQ

Leonardo, maquilleur cap-verdien, apportait la touche finale au look d’un chanteur lors du tournage d’un clip vidéo, assumant ouvertement et sereinement son homosexualité en Afrique.

Cet archipel, au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, est un havre de tolérance sur un continent où les lois anti-LGBTQ sont devenues de plus en plus répressives.

Parfaitement maquillé lui-même, vêtu d’un short et d’un haut laissant ses épaules dénudées, Leo, comme on l’appelle, travaille parmi les techniciens et les musiciens sans craindre d’être insulté, agressé ou dénoncé et envoyé en prison.

« Le maquillage a un pouvoir… et j’adore transformer les gens en créant des maquillages artistiques, ou me transformer moi-même », a-t-il déclaré à l’AFP, à Mindelo, la deuxième ville du pays, située sur l’île de São Vicente.

Alors que de longues peines de prison sont infligées pour les relations entre personnes du même sexe dans d’autres régions d’Afrique, Leo, 29 ans, se dit chanceux d’être capverdien.

« Même aujourd’hui, il y a des gens qui ont l’esprit vraiment fermé », a-t-il déclaré. « Mais cela n’a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. »

« C’est dur de savoir que nos frères traversent des situations extrêmement difficiles, surtout en Afrique.

« Être puni simplement à cause de ce que l’on est, je trouve cela extrêmement dur », a-t-il ajouté.

- Répression en Afrique -

Les relations entre personnes du même sexe sont légales au Cap-Vert depuis 2004. Quatre ans plus tard, ce pays d’environ 500 000 habitants a également interdit la discrimination sur le lieu de travail fondée sur l’orientation sexuelle.

L’archipel est actuellement le pays le plus accueillant d’Afrique pour la communauté LGBTQ, devant l’Afrique du Sud, selon Equaldex, qui évalue les droits des personnes de même sexe, les lois et l’opinion publique à l’échelle mondiale.

Le Cap-Vert se situe à l’ouest du Sénégal, qui a adopté en mars une loi doublant les peines pour les relations entre personnes du même sexe, les faisant passer de cinq à dix ans de prison, après une série d’arrestations pour homosexualité.

Une trentaine de pays africains criminalisent les relations entre personnes du même sexe, avec des peines allant de la prison à perpétuité à la peine de mort, même si cette dernière n’est généralement pas appliquée.

São Vicente, l’une des dix îles du Cap-Vert, abrite la plus grande communauté LGBTQ.

En tant que plus ancien port du pays, elle a toujours été ouverte sur le monde, favorisant les échanges avec d’autres nations et la diaspora en Europe et aux États-Unis.

« Je pense que nous sommes une population métissée », a déclaré Leo. « Nous subissons de nombreuses influences différentes, nous sommes très influencés par les Européens et je pense que cela a beaucoup aidé. »

- « Se tenir la main » -

Grand, avec un sourire désarmant souligné par des faux cils, Leo dégage une grande sérénité. Des tatouages, des bagues et des faux ongles complètent son look.

Il vit avec deux chats noirs — l’un affectueux, l’autre plus sauvage — qui, selon lui, reflètent les deux facettes de sa personnalité.

Dès son plus jeune âge, il savait qu’il était gay et explique que, malgré certaines difficultés pendant son adolescence, il se sent aujourd’hui bien dans sa peau.

« Quand j’étais en CM1 ou en CM2 (à 9 ou 10 ans), je quittais la maison pour aller à l’école, mais je n’y arrivais jamais, à cause du harcèlement », raconte-t-il.

Après avoir fêté ses 21 ans, il a commencé à vivre seul, s’est lancé dans une carrière de maquilleur et a pu porter des vêtements qui reflètent son côté féminin.

« Dans ma dernière relation, nous avions l’habitude de nous promener main dans la main » sans rencontrer de problèmes, a-t-il déclaré.

La confiance en soi de Leo vient en partie de sa relation avec sa mère, Manuela, une coiffeuse et technicienne en ongles de 51 ans.

Tous deux partagent un salon à Mindelo où les clients de Leo viennent pour des rendez-vous de maquillage et de manucure, mais ses compétences sont également très demandées par les chanteurs et autres artistes.

« Je suis vraiment fière de lui parce qu’il s’est battu pour atteindre ses objectifs », a déclaré Manuela.

« J’ai géré (son orientation sexuelle) toute seule », a-t-elle ajouté, la voix émue.

« Une mère… doit respecter ses enfants. Nous devons les soutenir dans ce qu’ils veulent devenir, que ce soit dans leur vie amoureuse ou leur carrière. »

- « Paradise » -

Autre signe de l’ouverture du Cap-Vert : le mois dernier, un petit groupe d’acteurs gays s’est produit dans un théâtre de Mindelo pour mettre en scène les difficultés quotidiennes de trois travestis du quartier de Fonte Filipe, qui abrite une importante communauté LGBTQ.

« On ne choisit pas de devenir homosexuel, ce n’est pas un choix ! Pourquoi les gens nous traitent-ils ainsi ? », s’est exclamé l’un des comédiens, les larmes aux yeux, sur scène.

La pièce, intitulée « Font Flip is Burning », fait référence au documentaire américain « Paris Is Burning », qui mettait en lumière les bals de drag queens de Harlem dans les années 1980.

Pendant deux soirées, bien loin de New York, les trois comédiens – Walter, Alessandro et Stephan – ont donné vie à l’un de ces bals, se pavanant au son de la musique techno en talons hauts, mini-robes et maquillage glamour.

Dans la vie, Walter Pires, 37 ans, est professeur d’éducation physique à Santo Antao, une île près de São Vicente.

Cet acteur et danseur charismatique est ouvertement gay et une figure de proue de la communauté.

« Je n’ai jamais eu de problème avec ma famille », a-t-il déclaré. « J’ai toujours été libre depuis mon enfance. Bien sûr, je ressens parfois une légère pression de la part des gens, mais je n’ai jamais ressenti le besoin de me cacher. »

Pires a déclaré ne pas se sentir victime de discrimination et être « respecté » par ses élèves.

« J’essaie toujours d’aborder le sujet en classe et d’en discuter avec eux… ce que signifie l’acronyme LGBT+, l’orientation sexuelle », a-t-il expliqué.

Il a rappelé qu’autrefois, certaines personnes homosexuelles de Mindelo avaient été victimes de préjugés, perdant leur emploi ou leur logement.

Mais le Cap-Vert est désormais « presque un paradis », a-t-il déclaré. « La nouvelle génération est plus ouverte et plus respectueuse, mais c’est le résultat du travail que nous avons accompli par le passé. »

- Une liberté « non négociable » -

Le ministre sortant de la Famille et de l’Inclusion sociale du Cap-Vert, Fernando Elisio Freire, a déclaré que la Constitution et le gouvernement « protègent ceux qui ont une orientation sexuelle différente ».

« Le Cap-Vert est un pays tolérant et ouvert, et chacun mérite d’être traité de manière égale devant la loi », a-t-il déclaré à l’AFP.

La décision de légaliser les relations entre personnes du même sexe découle d’un « profond respect de la dignité individuelle et de la différence » afin de permettre une coexistence pacifique, a-t-il ajouté.

La liberté d’orientation sexuelle pour chaque citoyen est « non négociable », a déclaré M. Freire.

Mais Sindji Cawinny, une femme transgenre de 29 ans, a vécu une expérience différente.

Elle a été contrainte de quitter l’île de Sal il y a trois ans après que le propriétaire du restaurant où elle travaillait lui a demandé de cesser de se maquiller et de porter des vêtements féminins au travail.

« J’ai démissionné. Je n’allais pas renoncer à ce que j’aimais à cause de leur ignorance », a-t-elle ajouté.

Depuis, elle travaille à son compte, organisant des événements à Mindelo et donnant des cours de défilé pour des concours de beauté.

« Je me suis rendu compte que si j’étais un homme gay qui s’habille comme un homme, il est plus facile de trouver un emploi », a-t-elle ajouté.

« J’aimerais continuer à vivre en tant que femme transgenre, mais je m’y suis résignée », a-t-elle déclaré.

- Inquiétudes quant aux droits durement acquis -

Janette da Graca, professeure d’anglais et artiste lesbienne de 31 ans, œuvre à la sensibilisation et à la défense des droits LGBTQ.

Elle craint que les gens ne commencent à remettre en question la situation au Cap-Vert s’ils voient ce qui se passe au Sénégal et trouve « inquiétant » que des droits durement acquis soient remis en cause.

« Ça n’a aucun sens que les gens se soucient de la personne que j’aime ou avec qui je vis », a-t-elle déclaré.

« Je vis simplement en accord avec qui je suis. Que ceux qui le peuvent m’acceptent. Ceux qui ne le peuvent pas ne font pas partie de ma vie », a-t-elle ajouté.

Elle a souvent l’air grave, surtout lorsqu’elle parle de sa mère qui, contrairement à son père et à ses sœurs, n’a pas accepté son orientation sexuelle et continue de faire des remarques sur ses cheveux courts et son style, qui comprend des bottes militaires, un t-shirt Nirvana et des chaînes en argent.

À l’école où elle enseigne, Da Graca soupçonne certains collègues de désapprouver son look, mais elle précise que ses « élèves, eux, adorent ça ».

Elle continue de faire l’objet de regards insistants, de commentaires désapprobateurs, voire pire, principalement de la part des hommes.

« Je crois sincèrement que nous faisons preuve de beaucoup de tolérance et de sensibilisation, mais il nous en faut davantage », a déclaré Da Graca.

« Il y a beaucoup d’ignorance, c’est pourquoi la connaissance est toujours la clé. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui ne l’accepteront pas, mais au moins, nous essayons », a-t-elle ajouté.