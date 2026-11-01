Afrique du Sud : la Pride face aux menaces contre les droits LGBTQ+

Des centaines de personnes ont défilé samedi dans les rues de Sandton, à Johannesburg, pour célébrer la Pride, l’une des principales manifestations annuelles en faveur de l’inclusion en Afrique du Sud.

Drapeaux arc-en-ciel, costumes colorés et banderoles de soutien : les participants ont transformé les rues de la capitale économique sud-africaine en un espace de revendication et de célébration des droits des personnes homosexuelles.

Pour Patrick Smit-Stachowski, participant à la marche depuis les années 1990, cette mobilisation a une dimension particulière. Il dit être venu cette année pour soutenir les personnes transgenres, alors qu’il estime que certains droits sont menacés dans plusieurs régions du monde.

« Comme on l’a vu dans des pays comme les États-Unis, on retire tous les droits aux personnes transgenres, et c’est contre cela que je viens manifester », a-t-il déclaré.

D’autres participants ont également voulu faire de cette journée un message de solidarité au-delà des frontières sud-africaines. Noxolo Maseko, militante queer, souligne que cette manifestation est un moment rare où les membres de cette communauté peuvent célébrer ouvertement leur identité et rappeler les difficultés rencontrées dans d’autres pays africains.

L’Afrique du Sud fait figure d’exception sur le continent en matière de droits des personnes homosexuelles. Le pays a été le premier au monde à inscrire l’interdiction des discriminations liées à l’orientation sexuelle dans sa Constitution et a légalisé le mariage entre personnes de même sexe en 2006.

Mais ailleurs en Afrique, la situation reste très contrastée. Plusieurs pays maintiennent des lois criminalisant les relations entre personnes de même sexe, tandis que des militants dénoncent des discriminations, des violences et des persécutions.

À Johannesburg, les participants à la Pride ont ainsi voulu célébrer les avancées obtenues tout en rappelant les défis qui restent à relever pour les droits des minorités sexuelles sur le continent.