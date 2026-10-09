L'Éthiopie et l’Érythrée s'accusent mutuellement d’agression

Vendredi, l'Éthiopie et l'Érythrée se sont mutuellement accusées d'avoir déclenché une guerre d'agression, alors qu'un conflit interne en Éthiopie menaçait de dégénérer en guerre régionale.

L'Éthiopie accuse l'Érythrée de soutenir les rebelles de son État du Tigré, au nord du pays, qui ont lancé des attaques contre les forces fédérales le mois dernier. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques et, au cours de la semaine dernière, des troupes érythréennes ont été aperçues dans le nord du Tigré, tandis que l’Éthiopie lançait des frappes de drones contre leurs forces.

Une source des services de sécurité étrangers, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré à l'AFP qu'elle estimait à 5 000 à 8 000 le nombre de soldats érythréens présents au Tigré.

Le comportement de l’Érythrée constitue « un acte d’agression flagrant qui met en jeu le droit inhérent de l’Éthiopie à la légitime défense », a écrit le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, dans une lettre adressée aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre érythréen de l’Information, Yemane Gebremeskel, a réagi sur X en affirmant que son pays était confronté à « une guerre d’agression non provoquée » de la part de l’Éthiopie.

Au cours de la semaine dernière, l'armée éthiopienne a repoussé le groupe rebelle Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et s'est emparée de sa capitale, Mekelle. Ethiopian Airlines a annoncé que les vols vers cette ville reprendraient à partir du 11 octobre. Certains éléments indiquent également que les forces fédérales ont repoussé les troupes érythréennes à l’aide de frappes massives de drones.

Les rebelles perdent des villes

Des témoins ont déclaré vendredi à l’AFP que les rebelles avaient perdu deux autres villes du Tigré : Shire et Adigrat. Un travailleur humanitaire présent à Shire a indiqué que les combattants du TPLF et l'administration locale avaient quitté les lieux mercredi.

« Des pillards sévissent dans la ville, et quatre personnes ont été tuées et onze blessées lors d'un échange de tirs lié à ces pillages », a-t-il déclaré, ajoutant que les forces pro-gouvernementales n'étaient pas encore entrées dans la ville.

Des forces érythréennes ont été aperçues à Adigrat ces derniers jours avant d’être prises pour cible par des frappes de drones éthiopiens, selon un observateur du conflit et des témoins. Les rebelles battaient en retraite vers Sheraro, une ville proche de la frontière érythréenne, selon un responsable tigréen issu d’une faction dissidente du TPLF.

Kjetil Tronvoll, spécialiste régional à l’Oslo New University College, a déclaré à l’AFP que le TPLF était « en train de s’effriter », avec un moral au plus bas et un sentiment de frustration envers ses dirigeants. « Beaucoup font défection et retournent dans leurs villages », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que (le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed) s’arrêtera à la frontière », a ajouté M. Tronvoll.

L’Éthiopie, pays enclavé, a insisté à plusieurs reprises sur son droit à un accès direct à la mer, ce que l’Érythrée interprète comme une menace d’invasion et de prise de contrôle de son port d’Assab. « Cet engouement hystérique pour la mer Rouge doit également être replacé dans le contexte des intentions antérieures de mener une guerre d’invasion contre l’Érythrée », a déclaré le ministre érythréen de l’Information.

Les autorités des deux pays n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’AFP. L’Érythrée a obtenu son indépendance de l’Éthiopie en 1993 et a mené une guerre frontalière brutale de 1998 à 2000.

Les relations se sont améliorées avec l’arrivée au pouvoir d’Abiy en 2018 et l’Érythrée a combattu aux côtés de l’Éthiopie lors de la guerre civile de 2020-2022 que cette dernière a menée contre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF). Mais les relations se sont détériorées après la guerre, l’Érythrée étant mécontente de la manière dont celle-ci s’est conclue et craignant une invasion éthiopienne.