RDC : le FRN intensifie son offensive, les FARDC sous pression sur plusieurs fronts

La situation sécuritaire connaît une nouvelle dégradation dans l’est de la République démocratique du Congo. Au Sud-Kivu, les affrontements entre les Forces armées congolaises (FARDC), soutenues par les combattants Wazalendo, et les éléments du Front pour la refondation de la nation (FRN), anciennement AFC/M23, se multiplient sur plusieurs lignes de front.

Une offensive lancée dans la nuit du 6 au 7 novembre a notamment entraîné la prise de plusieurs localités dans le territoire de Kalehe, faisant craindre une nouvelle escalade militaire et une aggravation de la crise humanitaire.

Le territoire de Kalehe est à nouveau au cœur des préoccupations sécuritaires au Sud-Kivu. Depuis le week-end, les combats se sont intensifiés dans le secteur de Bunyakiri, où les combattants du FRN ont lancé une offensive contre les positions des forces gouvernementales et de leurs alliés Wazalendo.

Selon plusieurs sources locales, cette opération, lancée dans la nuit du 6 au 7 novembre, a permis aux combattants du mouvement antigouvernemental de progresser et de prendre le contrôle de plusieurs localités, notamment Bitale et Bulambika. Une avancée militaire qui témoigne d’une nouvelle pression exercée sur les positions des forces gouvernementales dans cette partie de la province.

Au-delà des localités conquises, c’est surtout la portée stratégique de cette progression qui suscite des inquiétudes. La zone de Bunyakiri se trouve à proximité de la route nationale numéro 3 (RN3), un axe majeur reliant les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Cette route constitue un corridor important pour les déplacements des populations, les échanges commerciaux et l'acheminement des marchandises. Toute perturbation durable de cet axe pourrait ainsi accentuer l'isolement de certaines zones et compliquer davantage les activités économiques dans les deux provinces.

Face à cette situation, les autorités militaires congolaises annoncent une contre-offensive destinée à reprendre les positions perdues. Du côté des forces alliées à l'armée, les circonstances de cette percée militaire soulèvent également des interrogations, notamment sur les conditions dans lesquelles les combattants du FRN ont réussi à contourner certaines positions.

Willy Mishiki, député national et responsable des Wazalendo, évoque notamment d'éventuelles complicités au sein de leurs propres rangs. « Nous n'avons pas pu comprendre comment l'ennemi a pu nous contourner pour s'enfuir dans la brousse ; il est vrai qu'il y a eu des complicités. Nous laissons désormais la justice militaire faire son travail pour mettre au jour certaines trahisons qui auraient eu lieu dans nos rangs. Mais nous demandons à la population de ne pas céder à la panique, de faire confiance au gouvernement de la République, aux FARDC et en particulier au chef de l’État. La situation est sous contrôle. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte où la progression des combattants du FRN remet en question la stabilité des dispositifs militaires sur plusieurs axes du Sud-Kivu. Car les affrontements ne se limitent pas au territoire de Kalehe.

D'autres foyers de tension sont signalés dans les territoires de Walungu, Mwenga, Fizi et Kabare, notamment aux abords du parc national de Kahuzi-Biega. Cette dispersion géographique des combats fait craindre une multiplication des opérations militaires et une extension de l'insécurité à des zones jusque-là relativement épargnées par les affrontements les plus intenses.

Cette recrudescence des violences intervient pourtant alors que plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Les processus de Doha et de Washington, qui ont notamment placé le cessez-le-feu au centre des discussions entre les parties, peinent à empêcher la reprise des hostilités sur le terrain.

Le fossé entre les engagements pris sur le plan diplomatique et la réalité observée dans les zones de combat illustre ainsi la fragilité des mécanismes de désescalade. Sur le terrain, les positions militaires continuent d’évoluer, tandis que les populations civiles restent exposées aux conséquences directes des affrontements.

Le coût humain de cette nouvelle détérioration de la sécurité est déjà considérable. Une alerte humanitaire publiée le 9 novembre fait état de 166 500 nouveaux déplacés, soit environ 27 750 foyers. Des milliers de familles supplémentaires sont ainsi contraintes de fuir leurs habitations pour échapper aux combats et rechercher des lieux plus sûrs.

Ces déplacements massifs accentuent la pression sur les communautés d'accueil et les structures humanitaires, déjà confrontées à d'importants besoins en matière d'abris, d'alimentation, d'eau potable et de soins de santé. Dans une région où les déplacements de populations se succèdent depuis plusieurs années, cette nouvelle vague risque d'aggraver encore davantage la vulnérabilité des ménages.