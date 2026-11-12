Soudan du Sud : Amnesty accuse l’ONU d’avoir ignoré des alertes avant un massacre

Au Soudan du Sud, Amnesty International accuse les autorités et la mission des Nations unies de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher un massacre qui a fait plus de 200 morts en mars dernier.

Le drame s’est déroulé dans le comté d’Abiemnom, près de la frontière avec le Soudan. Selon l’organisation de défense des droits humains, environ 1 000 hommes armés issus de l’ethnie Nuer ont attaqué la zone pendant près de quatre heures, tuant des civils, dont des enfants, et blessant de nombreuses personnes.

Amnesty affirme que des signes annonçant l’attaque étaient connus plusieurs semaines à l’avance. Des habitants auraient alerté les autorités et la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) sur des rassemblements d’hommes armés, la distribution de munitions et la préparation d’une offensive.

Pour Niki Frederiek, chercheuse à Amnesty International, les habitants avaient déjà cherché refuge autour d’une base de la mission de l’ONU avant l’attaque, craignant des violences imminentes.

L’organisation met également en cause la réaction de la MINUSS. Selon elle, des renforts de casques bleus n’ont été envoyés qu’après le début de l’attaque, alors que la mission disposait d’informations sur les risques plusieurs jours auparavant.

Le massacre a laissé d’importantes destructions derrière lui. Des témoins rapportent que des maisons et un marché ont été incendiés, qu’un hôpital local a été pillé et que des fournitures médicales ont été emportées. Des images satellites analysées par Amnesty montrent que plus de 230 bâtiments ont été détruits par le feu.

Le Soudan du Sud, devenu indépendant en 2011, reste confronté à une profonde instabilité marquée par les conflits armés, la pauvreté et les violences intercommunautaires. Amnesty demande l’ouverture d’enquêtes et appelle à ce que les responsables soient poursuivis en justice.