Ethiopian Airlines reprendra ses vols vers la capitale du Tigré dès le 11 octobre

Ethiopian Airlines a annoncé vendredi qu'elle reprendrait ses vols vers Mekelle, la capitale du Tigré, le 11 octobre, après leur interruption le mois dernier en raison du conflit.

Le Front de libération du peuple du Tigré a pris le contrôle de l'aéroport de Mekelle, jusqu'alors tenu par la police fédérale, le 23 septembre, alors qu'il lançait des attaques contre les forces gouvernementales, mais s'est retiré de la ville au cours de la semaine dernière.

Ethiopian Airlines a annoncé que les vols réguliers de passagers entre Addis-Abeba et Mekelle reprendraient ce dimanche, après une suspension de trois semaines.

La compagnie a confirmé que les passagers pouvaient commencer à réserver leurs billets dès maintenant après avoir temporairement suspendu ses liaisons vers Mekelle le 23 septembre 2026, invoquant la « situation actuelle » dans la région du Tigré.

Bien que le communiqué initial de la compagnie n’ait pas fourni de détails précis, cette suspension a coïncidé avec la prise de contrôle, par des forces alignées sur le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), d’aéroports régionaux clés, notamment l’aéroport international Alula Aba Nega de Mekelle, ainsi que d’installations à Shire et Axoum.

Ces forces, qui assuraient la sécurité à Mekelle depuis fin avril, se sont retirées de la ville vendredi dernier. À la suite de leur départ, des membres de la Force de défense nationale éthiopienne (ENDF) et des groupes armés se présentant comme les « Forces de paix du Tigré » sont entrés dans la ville le lendemain.

Selon Ethiopia Today, des vidéos et des images ont circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux ces derniers jours, montrant des troupes de l’ENDF reprenant le contrôle de l’aéroport international Alula Aba Nega de Mekelle.