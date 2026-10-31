Éthiopie : au moins 25 civils tués dans des frappes de drones

Au moins 25 civils, dont des enfants, ont été tués dans plusieurs frappes de drones dans le nord de l’Éthiopie, selon des témoins et une source médicale cités par l’AFP.

Dans la région de l’Amhara, un camp de déplacés a été visé jeudi par plusieurs frappes successives. Des témoins font état d’au moins 14 morts, parmi lesquels des enfants et des femmes enceintes.

Vendredi, dans le Tigré, une nouvelle frappe a touché des habitants qui ramassaient des céréales tombées d’un camion bombardé la veille.

Une source hospitalière confirme la réception de onze corps. L’observatoire des conflits ACLED attribue cette attaque probable aux forces éthiopiennes. L’armée n’a pas réagi à ces accusations.

Ces violences surviennent alors que les forces fédérales affrontent depuis un mois des groupes rebelles dans l’Amhara et le Tigré.

La progression de l’armée vers la frontière érythréenne fait également craindre une extension régionale du conflit.