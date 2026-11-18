RDC, des équipes composées sont chargées des enterrements ''dignes et sûrs'' des victimes d'Ebola. Mais leur travail n'est pas sans appréhensions, a fortiori pour les femmes en raison des préjugés.

Chimère Mwanaki, est responsable d'une des équipe de la localité d'Oicha, près de Beni dans la province du Nord-Kivu.

''Lorsque nous intervenons sur le terrain, les gens me demandent souvent comment nous, en tant que femmes, pouvons participer aux opérations d’enterrement. Certaines personnes nous disent que nous pourrions même tuer nos maris (par contamination) ou que nous ne trouverons jamais personne prêt à nous épouser, car elles pensent que c’est nous qui propageons Ebola — alors que ce n’est pas le cas.'', explique-t-elle.

Les équipes sont parfois attaquées par des membres de la communauté qui les accusent à tort de mutiler les corps des défunts, car elles prélèvent des échantillons pour vérifier si Ebola est bien la cause du décès.

''Un jour, nous sommes allées à Mukakira pour enterrer l’enfant d’un soldat. Mon équipe a été attaquée. Les membres de mon équipe ont été frappés et nos véhicules ont été lapidés. Je me suis sentie très mal.'

Jean Manina, est responsable d'une équipe chargée des inhumations dignes et sûres. Son travail consiste à s’assurer que les enterrements sont effectués conformément aux protocoles, afin d’éviter des cas de contaminations au virus parmi les membres des équipes.

''Chaque jour, la première chose que je fais, c’est de consulter le tableau de bord. Si nous recevons une alerte provenant d’une zone sanitaire où se trouve une équipe ECUMAIR (Équipes communautaires pour des enterrements dignes et sûrs), je dois me rendre sur place pour voir comment elles mènent leur travail. En revanche, dans les zones où nous n’avons pas d’équipes ECUMAIR — c’est-à-dire le reste de la zone sanitaire d’Oicha —, c’est l’équipe mobile basée ici, dans la région, qui est déployée.'', a-t-il déclaré.

Six mois après la déclaration d’une épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, la maladie reste hors de contrôle et les efforts pour l’endiguer s’essoufflent. Plus de 11 000 cas ont été recensés, et près de la moitié des personnes infectées sont décédées, selon les données officielles.