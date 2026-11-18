La Banque centrale angolaise a baissé, mardi, son taux directeur de 75 points de base. Il a été ramené à 14,00 % contre 14,75 %. C'est la plus importante réduction depuis 2015.

Cette baisse, la quatrième consécutive, intervient alors que l'inflation dans le pays a atteint 8,16 % en octobre, contre 8,43 % enregistrés en septembre.

Mais pas seulement : la décision de la Banque centrale angolaise, prise à l’issue de la 132ᵉ réunion du Comité de politique monétaire, est aussi motivée par des tendances macroéconomiques favorables.

Le pays d'Afrique australe a en effet profité de la hausse des prix de l’or noir, favorisée par la crise au Moyen-Orient.

C'est dans ce contexte que les autorités angolaises tablent sur une croissance économique d'environ 5,5 % en 2027 si le prix du pétrole s'établit en moyenne à 71 dollars le baril rapporte l'agence Reuters. L'Angola mise aussi sur d'autres sources de revenus.

Selon la Banque africaine de développement, le secteur non pétrolier représentait 86,05 % du PIB en 2025.