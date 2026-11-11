Éthiopie : les recettes des exportations de café ont progressé de 15% en un an

L’Éthiopie a généré 878,5 millions de dollars de recettes grâce aux exportations de café au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal2026/2027, selon les informations de l'agence APA.

L’Autorité éthiopienne du café et du thé (ECTA) a indiqué dans un communiqué que ces recettes avaient progressé de 15% par rapport à la même période l’année précédente. Elles ont notamment été portées par une hausse des exportations vers la Chine qui ont rapporté plus de 100 millions de dollars.

Au total, le pays a exporté 131 069 tonnes de café durant les trois premiers mois de l’exercice, générant un montant record de 878,5 millions de dollars.

Considérée comme le berceau du café Arabica, l’Éthiopie figure parmi les principaux producteurs et exportateurs de café du continent africain. Ses variétés sont reconnues sur les marchés internationaux pour leur qualité et la diversité de leurs profils aromatiques, caractérisés notamment par des notes fruitées, vineuses ou chocolatées.

Malgré cette progression, l’Autorité précise que les résultats sont restés légèrement en deçà des objectifs fixés pour la période.

Les exportations vers la Chine ont atteint 15 125 tonnes, pour des recettes de 103 millions de dollars. Ce marché a ainsi représenté environ 12 % du volume total et des recettes globales tirées des exportations éthiopiennes de café sur la période.

La Chine s’affirme progressivement comme une destination majeure pour le café éthiopien. Elle occupe désormais le troisième rang des marchés d’exportation du pays, derrière l’Arabie saoudite et l’Allemagne.

Le secteur du café constitue un pilier de l’économie éthiopienne, fortement dépendante de l’agriculture, et demeure une source importante de recettes en devises pour le pays.