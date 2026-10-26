Soudan : des coupures de courant dans l'est après des frappes de drones des FSR

Les attaques coordonnées de drones menées par les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) contre cinq centrales électriques ont provoqué des coupures massives de courant dans l'est du Soudan.

Les drones ont touché deux centrales dans les États d’Al-Jazira et de Gedaref, et une dans l’État du Nil Blanc, contrôlés par l’armée soudanaise. L’enfer des coupures d’électricité constitue une nouvelle peine pour environ 20 millions de personnes en proie à la famine extrême.

Depuis avril 2023, le Soudan fait face à une guerre civile opposant les FSR et l’armée. Le conflit a pris une nouvelle tournure avec l’utilisation des drones. Ces engins ont tué plus de 300 personnes au cours des trois premières semaines du mois d’août selon l’ONU.

Depuis trois ans, la guerre a déjà fait plus de 200 000 morts selon des humanitaires.