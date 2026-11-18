Alors que le cours de l’or est passé sous la barre des 3 800 dollars l’once pour la première fois depuis un an, cette chute datée du 18 novembre pourrait peser sur les finances des producteurs africains et se traduire par une baisse des recettes d’exportation, des redevances et des recettes en devises étrangères.

Pour l’Afrique, cela revêt une importance capitale. L’or est au cœur des sources de revenus en dollars, du financement des budgets et de la stabilisation des monnaies de pays producteurs comme le Ghana, l’Afrique du Sud, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Tanzanie et le Soudan.

Au Mali et au Burkina Faso, l'or est le principal produit d’exportation. Et le Ghana tire désormais davantage de revenus de l’or que du cacao.

En septembre, le Burkina Faso a inauguré une raffinerie d’or afin de réduire les exportations de minerai brut et de renforcer la valeur ajoutée. Un mois plus tard, la Guinée a emboîté le pas. Il s’agit là d’un objectif à long terme.

Toutefois, cet effondrement ne signifie pas que l’or s’est effondré. À 3 792 dollars l’once, il reste historiquement très cher.

Il y a trois ans, il se situait entre 1 800 et 2 000 dollars. La plupart des grandes mines peuvent encore être rentables. Ce qui a disparu, c’est le pic d’euphorie du début de l’année 2026. En janvier, l’or avait grimpé en flèche sous l’effet des achats des banques centrales, de la peur et d’une politique monétaire plus accommodante.