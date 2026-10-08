Des drones éthiopiens frappent des troupes érythréennes au Tigré

De nouvelles frappes de drones éthiopiens auraient visé des forces érythréennes dans le nord du Tigré. Selon l’observatoire des conflits ACLED et plusieurs témoins, des troupes et des munitions érythréennes présentes autour d’Adigrat ont été touchées dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un témoin affirme que plusieurs camions militaires érythréens ont été détruits. Un autre dit avoir entendu une « énorme explosion » et vu des véhicules militaires touchés par un drone. Selon un troisième témoin, les forces érythréennes semblaient commencer à se replier vers le nord. Ces informations interviennent alors que les tensions entre Addis-Abeba et Asmara se sont fortement aggravées ces derniers mois.

L’Éthiopie accuse l’Érythrée de soutenir des groupes rebelles dans le Tigré. Asmara, de son côté, accuse Addis-Abeba de soutenir ses opposants et de chercher un prétexte pour intervenir sur son territoire, notamment pour obtenir un accès à la mer Rouge. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques la semaine dernière.

Le ministre érythréen de l’Information, Yemane Meskel, a accusé l’Éthiopie de chercher ouvertement à provoquer un changement de régime en Érythrée. L’Érythrée avait obtenu son indépendance de l’Éthiopie en 1993, après une longue guerre. Les deux pays s’étaient ensuite affrontés lors d’un conflit frontalier entre 1998 et 2000.

Leurs relations s’étaient améliorées après l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed en 2018. L’Érythrée avait même soutenu militairement l’Éthiopie pendant la guerre au Tigré, entre 2020 et 2022. Mais depuis la fin du conflit, les tensions sont progressivement revenues, notamment autour de l’accord de paix et des ambitions maritimes de l’Éthiopie.

Début octobre, Addis-Abeba a expulsé dix diplomates érythréens et fermé son ambassade à Asmara. L’Érythrée a annoncé en retour la rupture de ses relations diplomatiques. Une nouvelle escalade qui fait craindre un conflit régional de plus grande ampleur dans la Corne de l’Afrique.