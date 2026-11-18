Au Sénégal, la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien parti, le PASTEF, prend une nouvelle dimension. Le Conseil national de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko a prononcé l’exclusion de 32 personnes, dont le chef de l’État.

La décision a été confirmée mardi 17 novembre à Dakar. Dans un communiqué, le Conseil national invoque l’article 6 des statuts du parti, qui prévoit la perte automatique de la qualité de membre. Parmi les autres personnalités concernées figurent plusieurs anciens responsables du PASTEF, notamment Moussa Balla Fofana, Yankhoba Diémé et Ibrahima Sy.

Cette décision intervient dans un contexte de profondes divergences entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, pourtant alliés lors de la présidentielle de mars 2024.

En juillet dernier, le chef de l’État avait annoncé la création de sa propre formation politique, baptisée Kiiraay – Les Patriotes républicains. Quelques jours avant cette exclusion, le 14 novembre, Ousmane Sonko avait publiquement déclaré que leur rupture politique était désormais définitive.

Un nouvel épisode dans le bras de fer entre les deux hommes, qui ont longtemps incarné ensemble l’alternance politique au Sénégal.