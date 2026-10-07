Ethiopie : des troupes érythréennes aperçues au Tigré

Des troupes érythréennes se seraient déployées ces derniers jours autour d’Adigrat, dans la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie.

L’information est rapportée mercredi par un responsable local et plusieurs habitants, alors que le conflit interne au Tigré fait craindre une nouvelle escalade régionale. Les combats ont débuté le 23 septembre entre le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, et les forces fédérales éthiopiennes.

Un scénario qui ravive le spectre de la guerre civile de 2020 à 2022. Le week-end dernier, l’armée éthiopienne et une milice tigréenne alliée sont entrées sans combat dans Mekelle, la capitale régionale, après le retrait du TPLF. Plus au nord, les forces de la milice auraient atteint Wukro, à une cinquantaine de kilomètres de Mekelle, sur l’axe routier menant vers la frontière érythréenne.

Selon plusieurs sources citées par l’AFP, des soldats érythréens seraient également présents à Adigrat, à environ 40 kilomètres au sud de la frontière. Certains auraient commencé à progresser vers le sud, en direction de Mekelle. Des soldats érythréens se trouvent à Adigrat depuis quatre jours. La population est très inquiète , affirme un responsable municipal local, sous couvert d’anonymat.

Un témoin dit avoir vu des militaires portant des uniformes érythréens se diriger vers le sud. Un autre affirme avoir aperçu des troupes à bord de camions, de véhicules de patrouille et d’autres véhicules militaires, en direction d’Idaga Hamus, à une vingtaine de kilomètres au sud d’Adigrat. Selon ce témoin, les soldats transportaient notamment des armes lourdes. Addis-Abeba accuse l’Érythrée de soutenir les rebelles du TPLF. Asmara dément ces accusations. Ces informations interviennent alors que les relations entre les deux pays voisins se sont fortement dégradées.

L’Éthiopie et l’Érythrée ont rompu leurs relations diplomatiques la semaine dernière. Asmara accuse notamment son voisin, pays enclavé, de chercher à obtenir un accès à la mer Rouge, y compris par la force, une accusation rejetée par Addis-Abeba. La présence présumée de troupes érythréennes au Tigré fait donc craindre une extension du conflit au-delà des frontières de la région.