La France va sortir 10 millions de barils de gazole de ses réserves stratégiques

La France va mettre à disposition 10 millions de barils de gazole issus de ses réserves stratégiques, afin de contribuer à apaiser la tension sur le marché des carburants.

L’annonce a été faite mercredi par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui estime que la mesure va faire baisser le prix du gazole de 12 à 18 centimes d’euros par litre.

Sébastien Lecornu a également appelé EDF, le groupe public français d’électricité, à maximiser sa capacité de production, afin de garantir que les prix n’augmentent pas cet hiver.

Ces décisions interviennent dans un contexte de hausse des prix des carburants, liée au conflit au Moyen-Orient et aux perturbations du trafic dans le détroit d’Ormuz.

La question du prix des carburants sera au centre des discussions lors du Conseil de l’Union européenne la semaine prochaine.