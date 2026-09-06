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Irak : Pénurie d'essence dans un contexte de crise régionale

Des automobilistes font la queue pour faire le plein dans une station-service à Erbil, en Irak, mardi 28 juillet 2026   -  
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AP Photo
By Serge Patrick MANKOU

and AFP

Irak

En Irak, les automobilistes faisaient la queue samedi devant les stations-service de Bagdad pour faire le plein d'essence. Le pays, deuxième producteur de pétrole de l’OPEP, fait face à la baisse de ses stocks.

La guerre entre les États-Unis et l’Iran perturbe les approvisionnements en raison du blocage du détroit d’Ormuz.

L’Irak dépend en effet des importations pour ses besoins en carburant, ses raffineries ne pouvant satisfaire la demande nationale.

La consommation quotidienne moyenne d’essence en Irak s’élève à 33 millions de litres, mais la demande grimpe à 38 millions dans un contexte de panique, selon les autorités.

Face à la pénurie, les appels à une utilisation rationnelle des stocks disponibles se multiplient.

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