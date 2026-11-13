France : début de campagne pour Teddy Riner dans un hôpital de Saint-Denis

Teddy Riner a effectué vendredi son premier déplacement de campagne dans un hôpital de Saint-Denis. Le judoka, qui entend écouter les professionnels de santé, n'a toutefois pas souhaité dévoiler ses premières pistes de réflexion.

Pendant près de trois heures, le candidat à l'élection présidentielle a parcouru plusieurs services de l'établissement, en commençant par les urgences pédiatriques. Je suis ici pour observer, puis, avec les experts, nous trouverons une solution en lien avec cela. C'est symbolique d'être dans un hôpital. C’est symbolique, c’est plus que symbolique, c’est important. La santé, c’est la première chose qui compte. Attention, il y a des enfants a-t-il dit.

Pour officialiser sa candidature à la présidentielle, Teddy Riner devra réunir 500 parrainages d'élus, conformément à la législation française.

Le judoka, onze fois champion du monde, a également indiqué vouloir mettre un terme à sa carrière sportive sur une quatrième médaille d'or olympique individuelle, aux Jeux de Los Angeles en 2028.