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Libye : un réservoir d'essence d'une raffinerie attaqué

Sur cette photo d'archive datée du 19 août 2011, un ouvrier libyen discute avec deux rebelles, à la périphérie ouest de la ville de Zawiya, en Libye.   -  
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By Rédaction Africanews

Libye

Lundi, un réservoir d'essence situé a Zawiya, à l'ouest de Tripoli, en Libye, a pris feu et s'est effondré après une attaque perpétrée par des personnes non identifiées, selon les autorités libyennes.

Le réservoir contenait environ 4,5 millions de litres d'essence, a indiqué la Société nationale du pétrole.

Propriété de la Brega Oil Company, l'infrastructure de stockage se trouve au sein de la deuxième plus grande raffinerie de pétrole de Libye, dont la capacité de raffinage s'élève à 120 000 barils par jour.

Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, selon l’agence libyenne des services d’urgence.

Les pompiers tentaient de maîtriser l'incendie alors que les opérations de refroidissement étaient en cours pour protéger les réservoirs adjacents, afin d’empêcher la propagation du feu.

La Société nationale du pétrole a déclaré l’état d’urgence et a demandé l’ouverture d’une enquête. Alors que deux attaques par drone contre un réservoir de naphta et une usine de dessalement d’eau ont été enregistrées au cours du week-end.

Le Parlement libyen a condamné ces attaques et appelé à la protection des sites pétroliers.

Deux gouvernements se disputent le pouvoir en Libye : celui de Tripoli, reconnue par l’ONU et dirigée par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, et un gouvernement rival situé à l’est, soutenu par le commandant militaire Khalifa Haftar.

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