Lionel Messi fait ses adieux à l'Argentine après 21 ans en sélection

Lionel Messi a refermé mardi une page majeure de sa carrière internationale. À Buenos Aires, devant 85 000 supporters réunis au stade Monumental, le capitaine argentin a disputé son dernier match sous le maillot de l'Albiceleste lors d'une victoire 3-0 face au Bénin.

Pour cette soirée d'adieux, baptisée « Le Dernier Tango », le septuple Ballon d'Or a vécu un moment d'émotion intense. Les larmes aux yeux avant même le coup d'envoi, Messi a reçu l'hommage d'un public venu célébrer une légende nationale. Il est entré sur la pelouse accompagné de ses trois enfants, sous les applaudissements de ses proches et des supporters argentins.

Sur le terrain, le numéro 10 a encore marqué son histoire. Auteur d'une passe décisive sur l'ouverture du score de Nicolás Otamendi, il a inscrit le troisième but de la rencontre sur penalty à la 71e minute. Une dernière réalisation sous le maillot argentin qui porte son total à 126 buts en 208 sélections, deux records pour l'Albiceleste.

« J'ai tout donné ; je n'ai plus rien à offrir », avait déclaré Messi avant cette dernière apparition internationale, estimant que la nouvelle génération devait désormais prendre le relais. Une décision saluée par les supporters, qui retiennent surtout son immense contribution au football argentin.

« Messi a laissé un héritage de détermination et d’unité », témoigne Fernando Rodriguez, un homme d'affaires mexicain présent pour rendre hommage au joueur. Pour Ariel Cinquemani, supporter argentin, « tout le monde l’adore, on l’adore partout », résumant l'attachement exceptionnel dont bénéficie la star.

Avec l'équipe nationale, Messi aura connu des années difficiles avant d'atteindre la consécration. Longtemps critiqué pour ses échecs en finale, il a finalement conduit l'Argentine au sacre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mettant fin à 36 ans d'attente pour un troisième titre mondial.

Son palmarès avec la sélection comprend également deux Copa América remportées en 2021 et 2024. Une génération dorée qu'il aura incarnée aux côtés de plusieurs coéquipiers, faisant de l'Albiceleste l'une des équipes dominantes du football mondial ces dernières années.

À 39 ans, Lionel Messi n'a toutefois pas encore totalement tourné la page du football. Il est toujours sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028 et pourrait poursuivre sa carrière en club. Mais son départ de la sélection marque la fin d'une époque pour l'Argentine et pour des millions de passionnés à travers le monde.

Après 21 années internationales, le « dernier tango » de Messi avec l'Albiceleste s'achève sur une image forte : celle d'un champion adulé, qui quitte la scène nationale avec les honneurs et un héritage sportif considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du football.