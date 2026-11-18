Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Jean Kaseya, souhaite obtenir un nouveau mandat de quatre ans. Mais sa candidature intervient dans un contexte de controverses liées à sa gestion, à des accusations d’intimidation et à des irrégularités financières présumées.

Le médecin congolais Jean Kaseya, à la tête d’Africa CDC depuis 2023, cherche à être reconduit dans ses fonctions à l’expiration de son mandat, prévue en février 2027.

Selon une enquête publiée le 16 novembre par Health Policy Watch, plusieurs employés et anciens collaborateurs de l’institution dénoncent des pratiques de gestion contestées.

Huit sources occupant ou ayant occupé des fonctions importantes au sein d’Africa CDC accusent notamment le directeur général d’avoir exercé des pressions sur des diplomates de l’Union africaine, écarté des collaborateurs critiques et procédé à des nominations sans respecter les procédures habituelles.

Ces témoignages, recueillis sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, n’établissent toutefois pas à eux seuls la réalité des accusations.

Des irrégularités financières signalées

La gestion financière de l’organisation fait également l’objet d’interrogations.

Selon Health Policy Watch, une lettre des auditeurs externes de l’Union africaine portant sur l’exercice 2025 relève 49 défaillances dans les procédures de gestion financière.

Le document fait état d’une trésorerie de 52,9 millions de dollars à la fin de l’année 2025. De son côté, le rapport annuel d’Africa CDC mentionne un portefeuille de subventions de 463 millions de dollars. Ces deux montants correspondent à des indicateurs financiers différents.

Une décision attendue le 22 novembre

Le conseil d’administration d’Africa CDC doit examiner la reconduction de Jean Kaseya lors d’une réunion prévue le 22 novembre.

Huit nouveaux États membres viennent d’intégrer cette instance, notamment le Cameroun, le Gabon, le Kenya et l’Ouganda.

Pour obtenir un second mandat, Jean Kaseya devra bénéficier d’une recommandation favorable du conseil, puis de l’approbation de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

Cette décision intervient à un moment sensible pour Africa CDC, institution chargée de renforcer la prévention, la surveillance et la réponse aux crises sanitaires sur le continent.

La reconduction éventuelle de son directeur général pourrait ainsi relancer le débat sur la transparence financière et la gouvernance de l’organisation.