Ayomide fait partie d’une sous-culture florissante au Nigeria, où l’escroquerie s’est normalisée — alimentée, selon certains, par l’héritage du colonialisme. Les « Yahoo Boys » — comme on appelle localement les escrocs en ligne — contribuent à la montée en puissance mondiale du chantage sexuel en exploitant les réseaux sociaux occidentaux et les infrastructures de paiement pour faire chanter leurs victimes.

« Je l’ai appris par un ami, qui l’avait lui-même appris d’un autre ami. C’est très simple : il suffit d’aller sur TikTok, de créer un compte, genre, de créer une page destinée à l’arnaque. », a déclaré Ayomide.

En août, le Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) avait déjà reçu plus de 40 000 signalements de sextorsion à des fins financières, contre un total de 50 000 pour toute l’année dernière. Les conséquences peuvent être mortelles : des dizaines de jeunes se sont donné la mort après avoir été victimes de sextorsion. La plupart des délits de sextorsion ne sont jamais élucidés.

« Il y a dix ans, nous étions déjà confrontés à ce type de cybercriminalité à grande échelle. Et puis, avec les progrès technologiques, notamment l’intelligence artificielle, nous devons nous attendre à davantage de défis. , a indiqué Michael Wetkas, directeur de la Commission des crimes économiques et financiers.

TikTok affirme recourir à des systèmes de modération automatisés et humains pour supprimer les contenus préjudiciables. La plateforme a supprimé les comptes frauduleux signalés par l’AP, mais nous avons continué à voir apparaître d’autres comptes.Ayomide a partagé les historiques de discussion de certaines de ses arnaques réussies, notamment avec sa victime au Canada.

Alors même que les taux de sextorsion atteignent des niveaux records, les mesures prises par certaines grandes plateformes de réseaux sociaux pour renforcer la confidentialité n’ont fait que rendre les adolescents plus vulnérables, comme le montrent les données.

Selon Paul Raffile, analyste en cybersécurité, plus de 60 adolescents de moins de 18 ans à travers le monde se sont donné la mort après avoir été victimes de sextorsion financière depuis fin 2021.