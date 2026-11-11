Nigeria : des milliers de réfugiés fuient les violences vers les pays voisins

Les violences dans le nord du Nigeria continuent de provoquer un important déplacement de populations. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 66 000 Nigérians ont trouvé refuge au Niger et au Bénin à la mi-octobre, soit trois fois plus qu'à la même période en 2025.

Les habitants fuient un contexte sécuritaire de plus en plus dégradé, marqué par les attaques de groupes djihadistes, les violences de bandes criminelles, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que la montée des tensions religieuses.

À Diffa, dans le sud-est du Niger, des familles ayant traversé la frontière racontent leur exode. Ya Koura Madou, originaire de Damasak, dans l'État de Borno, explique avoir quitté un camp de déplacés après des attaques répétées de Boko Haram. « Ils tiraient sur les habitants et incendiaient les maisons. Nous n'avions plus d'autre choix que de partir », témoigne-t-elle.

Bello Hassan, 58 ans, raconte quant à lui que sa famille a fui à pied en emportant le peu de biens qu'elle pouvait transporter. Affaibli, il a été conduit jusqu'à Diffa à bord d'une charrette.

Le HCR alerte sur une situation humanitaire de plus en plus préoccupante. Environ 34 000 réfugiés ne sont toujours pas enregistrés, ce qui les empêche d'accéder à l'aide essentielle. L'agence des Nations unies souligne également les difficultés d'acheminer l'assistance dans les zones concernées.

Face à l'afflux de réfugiés, le HCR a lancé un appel de fonds de deux millions de dollars afin de renforcer l'aide humanitaire au Niger, au Bénin et dans les régions du nord du Nigeria toujours touchées par les violences.