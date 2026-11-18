Au Sénégal, le décès d’une fillette de deux jours, victime d’une excision clandestine dans la région de Tambacounda, provoque une vive émotion. Les associations de défense des droits des femmes réclament un renforcement de la lutte contre cette pratique interdite depuis 1999.

Le drame s’est produit à Sadatou, dans le département de Bakel, à l’est du Sénégal. Née le 11 novembre, la fillette aurait subi une excision pratiquée par sa grand-mère, à son retour de la maternité. Une grave hémorragie a entraîné sa mort deux jours plus tard.

La personne soupçonnée d’avoir pratiqué l’excision et son assistante ont été arrêtées et inculpées mardi 17 novembre.

Les associations réclament des sanctions

Ce décès a suscité une vague d’indignation. Plusieurs organisations féministes dénoncent une pratique dangereuse qui continue de menacer la vie des filles malgré son interdiction.

Au Sénégal, les mutilations génitales féminines sont punies de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, voire la réclusion à perpétuité lorsqu’elles entraînent la mort.

Pourtant, les excisions clandestines persistent dans certaines communautés.

Dans la région de Tambacounda, la proportion de femmes excisées serait passée de 41 % en 2019 à 19,2 % en 2023, selon la direction régionale de la famille.

Face à ce nouveau drame, les acteurs de la lutte contre l’excision appellent à renforcer la sensibilisation, notamment auprès des familles et des responsables religieux, ainsi qu’à appliquer plus strictement la loi pour prévenir de nouvelles victimes.