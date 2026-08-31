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À 39 ans, Lionel Messi annonce sa retraite internationale

L'Argentin Lionel Messi traverse la pelouse à Nijni Novgorod, en Russie, le 21 juin 2018   -  
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By Rédaction Africanews

avec Agences

Argentine

Lionel Messi a annoncé ce lundi 31 août sa retraite internationale. À 39 ans, l’attaquant de l’Inter Miami referme ainsi une aventure commencée en 2005, après 207 sélections et 125 buts avec l’Argentine.

Dans un message publié sur Instagram, le joueur explique avoir longuement réfléchi à cette décision. Il estime ne plus avoir « rien à donner » à la sélection et souhaite laisser davantage de place aux jeunes talents qui arrivent. Messi indique avoir arrêté son choix deux jours après la finale de la Coupe du monde 2026, perdue par l’Argentine face à l’Espagne (0-1 après prolongation), le 19 juillet.

Son dernier Mondial aura néanmoins confirmé son importance dans l’équipe. Messi a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives durant la compétition, avant de s’incliner en finale.

Son histoire avec l’Albiceleste s’achève surtout sur un palmarès longtemps attendu : après plusieurs finales perdues, il a remporté la Copa América en 2021 et 2024, puis la Coupe du monde en 2022. Il quitte également la sélection comme son meilleur buteur et son joueur le plus capé.

Le décès récent de son père, Jorge Messi, a renforcé sa détermination à tourner la page. Sa retraite internationale ne signifie pas la fin de sa carrière professionnelle, qu’il poursuit avec l’Inter Miami.

« Merci Dieu de m’avoir fait argentin. Allez l’Argentine ! », conclut le joueur.

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