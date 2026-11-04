Ligue des champions : le Slovan Bratislava de Yaya Touré bat le triste record de l’OM

Battu lourdement par le LASK (4-0), mardi en Autriche, le Slovan Bratislava a concédé sa quatorzième défaite consécutive dans la phase principale de la Ligue des champions. Le club slovaque dépasse ainsi l’Olympique de Marseille, qui détenait jusqu’ici le record avec treize revers de rang.

En s’inclinant mardi soir sur la pelouse du LASK (4-0), le club slovaque, entraîné par l’ancien international ivoirien Yaya Touré, a enregistré une quatorzième défaite consécutive dans la phase principale de la Ligue des champions, établissant ainsi un nouveau record dans cette compétition.

Jusqu’alors, l’Olympique de Marseille détenait cette peu enviable marque, avec treize revers consécutifs entre mars 2012 et novembre 2020. La série noire du Slovan, elle, remonte à octobre 1992, lors de sa double confrontation perdue face à l’AC Milan. Le club avait ensuite connu une longue absence avant de retrouver la compétition en 2024-2025, après 32 années d’attente.

Son retour sur la scène européenne s’est toutefois révélé particulièrement difficile : huit défaites en huit rencontres lors de la première édition de la phase de ligue, suivies de quatre nouveaux revers cette saison.

Une succession d’échecs qui place désormais Bratislava sous la menace d’un autre record, celui des seize défaites consécutives détenu par les Luxembourgeois de Jeunesse Esch dans l’ancienne Coupe d’Europe des clubs champions. Deux rencontres, face au Real Betis puis au Shakhtar Donetsk, restent au Slovan pour tenter d’éviter d’égaler cette marque historique.

Après la défaite contre le LASK, Yaya Touré a reconnu les difficultés de son équipe, évoquant notamment le manque d’agressivité et l’accumulation de la fatigue liée à un calendrier particulièrement chargé.

Au-delà de ses déboires européens, le club slovaque traverse également une période délicate sur la scène nationale. Distancé de huit points par le leader invaincu, le FC DAC, il risque de manquer les tours qualificatifs de la prochaine Ligue des champions, une compétition à laquelle il participait régulièrement depuis neuf saisons.