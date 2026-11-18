Le retrait progressif des Casques bleus de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) suscite des inquiétudes quant à l’évolution du conflit entre le Maroc et le Front Polisario. Dans ce contexte, les États-Unis appellent les différentes parties à éviter toute provocation et à préserver le cessez-le-feu.

En visite à Rabat, mardi 17 novembre, l’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, a insisté sur la nécessité de prévenir une nouvelle escalade des tensions. Il a notamment appelé toutes les parties à respecter le cessez-le-feu, tout en saluant l’engagement du gouvernement marocain en faveur de cette démarche. Washington demande également au Front Polisario de réintégrer le processus de cessez-le-feu et de respecter pleinement ses engagements.

De son côté, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a dénoncé les positions qui, selon lui, contribuent au maintien du statu quo. Il estime que la persistance du conflit a des conséquences humanitaires et constitue un frein à la stabilité ainsi qu’au développement économique de l’Afrique du Nord.

Sur le plan diplomatique, les divergences restent importantes au Conseil de sécurité des Nations unies. Onze des quinze membres ont soutenu l'approche américaine faisant du plan d’autonomie marocain une base pour les futures négociations. La Russie a toutefois rejeté cette orientation, la jugeant partiale. Moscou a, de son côté, proposé un renouvellement du mandat de la MINURSO sans modification, une initiative à laquelle Washington s'est opposé.

Créée en 1991, la MINURSO avait notamment pour mission de préparer un référendum d’autodétermination au Sahara occidental, qui n’a jamais été organisé. Le mandat de la mission ayant expiré fin octobre sans renouvellement, les Casques bleus ont commencé à quitter le territoire. Selon le chef de la mission, Alexander Ivanko, le processus de retrait pourrait s’étendre sur plusieurs mois, avec un objectif fixé au 31 janvier prochain.

Alors que le Maroc contrôle une grande partie du territoire et que le Front Polisario continue de revendiquer l’indépendance du Sahara occidental, le départ de la mission onusienne soulève de nouvelles interrogations sur les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu et les perspectives d’un règlement durable du conflit.