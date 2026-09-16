Football : Messi pour sa dernière contre le Bénin le 6 octobre prochain

Lionel Messi n'a pas totalement dit adieu à l'Albiceleste. Lionel Scaloni a décidé de sortir le joueur de l'inter Miami américain de sa retraite internationale annoncée le 29 août dernier sur les réseaux sociaux.

Selon le sélectionneur argentin, cette ultime série de matchs avec l'Albiceleste vise avant tout à honorer l'emblème de la sélection et le meilleur joueur u monde. Convoqué pour les rencontres amicales face à la Bolivie, le 30 septembre, puis contre le Burkina Faso 3 octobre et le Bénin le 6 octobre, Lionel Messi, 39 ans, ne devrait toutefois fouler la pelouse que lors de la dernière rencontre qui se disputera devant 85 000 spectateurs, dans l'enceinte du club River Plate.

C'est à cette occasion que « la Pulga » sera célébré en grande pompe, selon la fédération argentine de football, en présence de l'ensemble des champions du monde 2022, invités avec leurs familles pour ces adieux. Une page qui se referme, donc, mais pas sans un dernier hommage sur les terres de River Plate.