Un sol de cathédrale caché a été découvert dans le nord du Soudan, révélant l’une des plus grandes églises de la Nubie médiévale. L’équipe chargée des fouilles estime que cette cathédrale pourrait être plus grande que la Maison Blanche.

Cette découverte révèle l’ampleur et l’importance architecturale de l’un des édifices chrétiens les plus importants de la Nubie.

« Cette nouvelle découverte peut donc être associée à la Grande Église de Yesu (Jésus), la cathédrale, l'église la plus importante de la Makurie médiévale, un royaume soudanais qui s'étendait d'Assouan à la Cinquième Cataracte. », a expliqué Artur Obłuski, chef de la mission archéologique polono-soudanaise au Soudan.

Une mission polono-soudanaise a mis au jour un escalier flanqué de murs de 11 mètres (36 pieds) de haut qui les a menés au niveau du sol d'origine de la Grande Église de Jésus, probablement la plus grande église de la Nubie médiévale, située dans l'ancienne ville de Dongola, au Soudan.

« C’était la plus grande église de ce territoire. Elle était également trois fois plus grande que les autres églises nubiennes connues. C’était aussi l’église où résidait le chef de l’organisation ecclésiastique. L’archevêque de cette église contrôlait l’ensemble de la hiérarchie ecclésiastique de l’État de Makuria. », a indiquéArtur Obłuski.

La Makurie était l’un des trois royaumes médiévaux qui se sont développés le long du cours moyen du Nil à la suite de l’arrivée des missionnaires chrétiens au VIe siècle.

Le chef de la mission soudanaise, Abdel-Hay Abdel-Sawy (également orthographié Abd el-Hay Abd el-Sawy), précise que les travaux archéologiques sont extrêmement minutieux : « Le processus de documentation prend beaucoup de temps. Après la phase initiale consistant à déblayer le sable et à retirer les couches de débris, vient une étape plus minutieuse, impliquant l’utilisation de truelles et de brosses, suivie d’un enregistrement détaillé, d’une cartographie précise et d’un travail technique complexe, autant d’opérations qui prennent beaucoup de temps. », a-t-il déclaré.

L’église avait été découverte pour la première fois en 2021, mais une grande partie reste encore enfouie, l’escalier étant le seul endroit où les archéologues ont réussi à atteindre le sol.