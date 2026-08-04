Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Zimbabwe : les victimes d'un triple meurtre rapatriées du Royaume-Uni

Ndodana Mkhanyisi Tshuma, citoyen britannique d'origine zimbabwéenne, comparaît devant un tribunal de Johannesburg, en Afrique du Sud, le 13 juillet 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Zimbabwe

Les dépouilles de Nothabo Zandile Tshuma et de ses deux filles, Natalie, 15 ans, et Nala, 5 ans, sont arrivées à Bulawayo, au Zimbabwe, après leur rapatriement depuis le Royaume-Uni.

Un convoi funéraire a accompagné les cercueils jusqu'à leur ville d'origine, où familles et proches leur ont rendu un dernier hommage.

Les trois victimes auraient été tuées le mois dernier au Royaume-Uni. Les examens médico-légaux ont conclu qu'elles étaient mortes des suites de graves blessures à la tête.

Le principal suspect, Ndodana Mkhanyisi Tshuma, 45 ans, mari de Nothabo et père des deux enfants, a quitté le Royaume-Uni avant la découverte des corps.

Poursuivi pour trois chefs d'accusation de meurtre par la justice britannique, il a été arrêté en Afrique du Sud, où il est actuellement détenu dans l'attente de son extradition vers le Royaume-Uni.

Ce triple homicide a profondément bouleversé l'opinion publique au Zimbabwe. Le rapatriement des victimes marque une nouvelle étape dans cette affaire, tandis que leurs obsèques sont désormais attendues à Bulawayo.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.