Zimbabwe : les victimes d'un triple meurtre rapatriées du Royaume-Uni

Les dépouilles de Nothabo Zandile Tshuma et de ses deux filles, Natalie, 15 ans, et Nala, 5 ans, sont arrivées à Bulawayo, au Zimbabwe, après leur rapatriement depuis le Royaume-Uni.

Un convoi funéraire a accompagné les cercueils jusqu'à leur ville d'origine, où familles et proches leur ont rendu un dernier hommage.

Les trois victimes auraient été tuées le mois dernier au Royaume-Uni. Les examens médico-légaux ont conclu qu'elles étaient mortes des suites de graves blessures à la tête.

Le principal suspect, Ndodana Mkhanyisi Tshuma, 45 ans, mari de Nothabo et père des deux enfants, a quitté le Royaume-Uni avant la découverte des corps.

Poursuivi pour trois chefs d'accusation de meurtre par la justice britannique, il a été arrêté en Afrique du Sud, où il est actuellement détenu dans l'attente de son extradition vers le Royaume-Uni.

Ce triple homicide a profondément bouleversé l'opinion publique au Zimbabwe. Le rapatriement des victimes marque une nouvelle étape dans cette affaire, tandis que leurs obsèques sont désormais attendues à Bulawayo.