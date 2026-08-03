Le gardien cap-verdien Vozinha arrive au Chili pour rejoindre Colo-Colo

Le gardien cap-verdien Josimar Évora Dias, plus connu sous le nom de Vozinha, a enfin posé le pied au Chili dimanche soir pour rejoindre Colo-Colo, après plusieurs jours d’attente et trois reports successifs de son arrivée. Le joueur de 40 ans, devenu l’une des révélations de la récente Coupe du monde, a été accueilli à l’aéroport de Santiago par une importante foule de supporters, venus avec drapeaux, banderoles, tambours et chants à la gloire du club le plus titré du pays.

« Je suis très heureux d’être ici. Et je veux remercier les supporters pour la patience dont ils ont fait preuve en m’attendant », a déclaré Vozinha, avant de lancer : « Rendez-vous au stade Monumental », l’enceinte de Colo-Colo à Santiago.

Le club avait annoncé son recrutement le 24 juillet, mais son arrivée avait été repoussée à trois reprises en raison de problèmes de documentation et de questions personnelles. Le gardien doit passer sa visite médicale lundi et devrait rejoindre l’entraînement mardi. Son contrat portera initialement sur six mois, avec une option de prolongation de douze mois.

Vozinha s’est fait connaître lors de la Coupe du monde en réalisant plusieurs performances remarquées avec le Cap-Vert, notamment en conservant sa cage inviolée face à l’Espagne, future championne du monde. Il s’était également illustré contre l’Argentine de Lionel Messi, qui avait éliminé le Cap-Vert 3-2 en seizièmes de finale.

Avant le tournoi, Vozinha comptait moins de 50.000 abonnés sur Instagram. Il en revendique désormais plus de 29,5 millions, tandis que son recrutement a contribué à attirer près de 70.000 nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux de Colo-Colo, dont beaucoup à l’étranger.

L’arrivée du gardien intervient alors que Colo-Colo domine le championnat chilien et vise le titre national ainsi qu’une qualification pour la prochaine Copa Libertadores.

« Si Colo-Colo devient champion, l’année prochaine nous jouerons la Copa Libertadores, ce qui est encore plus enthousiasmant pour tout le Chili et l’Amérique du Sud », a déclaré Marcos Barrera, un supporter du club.

Vozinha sera autorisé à porter ce surnom sur son maillot, la Fédération chilienne de football ayant modifié son règlement pour l’occasion. Le joueur, qui évoluait dernièrement à Chaves, en deuxième division portugaise, devra désormais confirmer sur le terrain la popularité acquise depuis le Mondial.

« Maintenant, il doit gagner sa place à Colo-Colo par son talent, son dévouement, son travail et son engagement », a estimé Sebastián Paredes, un autre supporter.