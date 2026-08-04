Mali : les revenus miniers au service d'un vaste plan d'infrastructures

Le Mali veut transformer les recettes de son secteur minier en moteur de développement. Grâce à la réforme du Code minier adoptée en 2023, le gouvernement estime pouvoir mobiliser jusqu'à 500 milliards de francs CFA, soit près de 883 millions de dollars, pour financer des projets d'infrastructures.

Alimenté par les contributions des sociétés minières, le Fonds de développement des infrastructures a déjà collecté plus de 109 milliards de francs CFA entre janvier 2025 et juin 2026.

Selon le ministre des Finances Alousseni Sanou, ce fonds génère au moins 50 milliards de francs CFA par an et pourrait servir de garantie pour lever des financements beaucoup plus importants.

Les projets ciblés concernent les secteurs de l'énergie, de l'eau et des transports, avec notamment des routes, des lignes ferroviaires, des bateaux et le développement de la compagnie publique Mali Airlines.

Cette stratégie s'inscrit dans la volonté des autorités maliennes d'accroître les retombées économiques de l'exploitation minière, à l'image d'autres pays africains qui utilisent leurs revenus miniers pour financer leurs infrastructures.