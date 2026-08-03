Mali : quel avenir pour Moussa Mara après la prison ?[Africanews Today]

Combien de migrants sont morts en tentant de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta ? Selon Madrid, ils seraient environ soixante-dix, mais Rabat évoque une dizaine.

Au Mali, Moussa Mara appelle à l’unité après sa sortie de prison. L’ancien Premier ministre a été libéré après avoir purgé une peine d’un an de prison. Mais il demeure encore silencieux sur son avenir politique.

En sport, la pression s’accentue sur le président de la FIFA. Gianni Infantino perd des soutiens depuis son projet avorté d'ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés.

Agenda

Du 4 au 8 août, Cotonou, au Bénin, abrite le Forum social mondial 2026 . Les débats porteront sur les inégalités, la gouvernance des ressources naturelles, la paix, le changement climatique et les modèles de développement alternatifs, en mettant particulièrement l'accent sur la mobilisation citoyenne et la solidarité mondiale.

Le 6 août, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) lancera officiellement sa mission d’observation électorale en vue des élections présidentielles et législatives prévues le 13 août en Zambie. Objectif, surveiller le processus électoral, évaluer le respect des normes démocratiques et suivre les principaux développements à l’approche du scrutin.

Du 7au 8 août 2026, Kinshasa en République démocratique du Congo, accueillera la première édition du Festival international de Tongwenya. Un nouvel événement célébrant l’humour et la caricature à l’Académie des Beaux-Arts. Le festival mettra en valeur la créativité africaine à travers les arts visuels, la satire et les spectacles vivants.

Des avocats, des entrepreneurs, des décideurs politiques et des experts en technologie, venus de toute l'Afrique, se réuniront à Nairobi les 9 et 10 octobre à l'occasion de la septième édition de l'Africa Law Tech Festival. Les débats porteront sur l'intelligence artificielle, la protection des données, la réglementation numérique et l'avenir de la gouvernance technologique sur le continent.