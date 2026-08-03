Brésil : des cheveux recyclés pour dépolluer la baie de Guanabara

Des objets en forme de saucisses qui constituent une technologie innovante. Il s'agit de filtres remplis de cheveux humains, placés à des endroits stratégiques dans la crique de Bom Jesus, dans la baie de Guanabara.

Une barrière orange installée sur l'eau empêche déjà les déchets de pénétrer dans les mangroves.

Ces filtres à cheveux retiennent également le sébum.

« L'idée est que le pétrole qui s'écoule ici soit absorbé par cette barrière en fibres, de sorte qu'il se fixe à la barrière anti-déchets orange, qui flotte, et que nous l'utilisions comme support pour la barrière Fiotrar », explique Ana Beatriz Gonçalves, ingénieure en environnement chargée de superviser l'entretien hebdomadaire des nouvelles barrières.

L'organisation non gouvernementale brésilienne Fiotrar dirige le projet visant à mettre en place ces filtres.

Dans un laboratoire de l'université fédérale de Rio, Mariana Robrahn explique comment cela fonctionne.

« Nous utilisons donc ces cheveux pour remplir toutes ces "saucisses". Nous utilisons des cheveux de différentes tailles provenant de différentes personnes, et nous pouvons fabriquer ces filtres – c’est l’application que vous venez de voir mise en place dans la baie de Guanabara – à titre préventif pour filtrer le pétrole, le biodiesel et d’autres substances qui polluent l’eau », explique Robrahn.

Il s'agit d'une mesure de protection absolument indispensable.

« La pollution s'accumule au fil des jours, et notre barrière peut rester en place jusqu'à quatre mois en mer, retenant ainsi la pollution provenant des bateaux, des rejets illégaux ou d'autres sources diverses », explique Caroline Carvalho, chimiste.

Dans un salon de coiffure de Rio, les clients se font refaire leur coiffure.

Mais les chutes restantes ne seront pas gaspillées.

Il s'agit de l'un des dix salons qui fournissent des cheveux au projet.

Les salons participants doivent récupérer les cheveux avant qu'ils ne se mélangent aux autres déchets présents sur le sol.

Même les poils d'animaux peuvent servir à filtrer et à absorber l'huile.

Le Brésil, qui compte de nombreux salons de coiffure, présente un fort potentiel pour l'utilisation de ce matériau.

Robrahn réalise une expérience simple pour démontrer l'effet d'absorption des cheveux.

« C'est de l'huile, je vais la verser sur l'eau », dit-elle.

« Vous pouvez constater que toute l'huile contenue dans cette cruche sera retenue par les cheveux et que l'eau s'écoulera sans huile », ajoute-t-elle.

L'eau qui en ressort est exempte d'huile.

« Chaque gramme de cheveux peut absorber jusqu’à cinq grammes d’huile, et c’est précisément le rôle de cette barrière », explique Robrahn.

La baie de Guanabara est une immense étendue d'eau située à proximité de la ville de Rio.

Le trafic maritime intense est courant dans cette région.

La baie souffre depuis longtemps de toutes sortes de pollutions.

Des bateaux entrent et sortent sans cesse de la baie.

Pour les communautés de pêcheurs traditionnelles, le pétrole et les déchets constituent un problème.

Sergio Carvalho fait partie des nombreux pêcheurs qui se sont mobilisés pour ramasser les déchets et, désormais, le pétrole dans la baie.

« Lorsque nous sortons en mer pour pêcher au filet, nous constatons de nombreux déversements de pétrole qui nuisent à notre activité. Le pétrole reste à la surface, mais ses effets se font sentir jusqu’à un mètre et demi de profondeur. Les poissons ont disparu », explique M. Carvalho.

Sa communauté de pêcheurs est située sur la même île que le campus de l'université fédérale de Rio : l'île de Fundão.

Les rives de l'île sont bordées de mangroves.

Ici, une équipe du département de zoologie surveille l'état de santé de la mangrove.

L'équipe de recherche capture des crabes afin d'évaluer leur état de santé et de recenser leur population.

Les crabes peuvent mourir à cause des effets de la pollution.

Rio compte 20 espèces de crabes. Seules sept d'entre elles vivent dans ces mangroves polluées.

« En général, le pétrole peut avoir pour effet d'imperméabiliser les branchies, ce qui peut étouffer et tuer l'animal, et il peut avoir d'autres effets physiologiques sur son organisme et ses organes en général », explique le zoologiste Eduardo Viana de Almeida, tout en tenant dans ses mains un guaiamun, l'un des plus gros crabes de la région.

Le crabe a été relâché, mais il fera à nouveau l'objet d'un suivi.

La baie de Guanabara a déjà bénéficié de certaines améliorations grâce à l'extension des réseaux de collecte des eaux usées.

On espère que ces barrières à base d'huile capillaire contribueront à améliorer la santé de l'écosystème, et les résultats feront l'objet d'un suivi continu au cours des prochaines années.