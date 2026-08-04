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Ceuta : des familles toujours sans nouvelles de leurs proches

Un migrant qui a traversé la frontière entre le Maroc et l'Espagne est assis sur le rivage de l'enclave espagnole de Ceuta, le 2 août 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Espagne

Quelques jours après les passages massifs de migrants vers l'enclave espagnole de Ceuta, de nombreuses familles continuent de rechercher leurs proches disparus.

À Fnideq, ville marocaine située à la frontière de Ceuta, des parents attendent toujours des nouvelles de leurs fils partis tenter la traversée. Certains affirment n'avoir plus aucun contact avec eux depuis plusieurs jours.

Selon les autorités espagnoles, 72 migrants ont perdu la vie lors de cette traversée massive, la plupart par noyade, tandis que d'autres sont toujours portés disparus, laissant les familles dans l'incertitude.

À Ceuta, les autorités espagnoles ont commencé à distribuer de la nourriture aux migrants encore présents dans l'enclave. Sous la surveillance de la police, des dizaines de personnes ont fait la queue pour recevoir une aide alimentaire, la première depuis plusieurs jours.

Sur les 60 000 migrants arrivés à Ceuta au plus fort de la crise, entre 3 000 et 5 000 seraient toujours présents, dont860 mineurs, selon les autorités espagnoles.

Cette crise migratoire a ravivé les tensions entre le Maroc et l'Espagne et relancé le débat européen sur la gestion des frontières et des flux migratoires.

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