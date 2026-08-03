L’Ouganda dévoile une statue en hommage à Yoni Netanyahu, 50 ans après le raid de 1976

Une statue représentant le lieutenant-colonel Yonatan « Yoni » Netanyahu, arme d’assaut à la main, a été dévoilée samedi devant l’ancien terminal de l’aéroport d’Entebbe, en Ouganda, où le commandant israélien a été tué le 4 juillet 1976 lors d’une opération destinée à libérer des passagers pris en otages à bord d’un vol d’Air France.

Le monument a été inauguré par le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense ougandaises et fils aîné du président Yoweri Museveni. Le général a présenté l’hommage comme une reconnaissance du « courage », du « devoir » et du « dévouement désintéressé » de Yoni Netanyahu, dont le sacrifice est devenu, selon lui, un symbole durable.

« C’est un grand honneur et un privilège de me joindre à vous sur ce site historique pour dévoiler ce monument dédié au lieutenant-colonel Yonatan “Yoni” Netanyahu, le courageux commandant de la force de sauvetage israélienne », a déclaré le général Kainerugaba lors de la cérémonie. Il a également souligné que son initiative visait à rendre hommage au militaire israélien, seul commando israélien tué au cours de l'opération.

Le raid d’Entebbe demeure l’un des épisodes les plus emblématiques de l’histoire militaire israélienne. Le 27 juin 1976, des membres du Front populaire de libération de la Palestine, accompagnés de deux militants allemands, avaient détourné un avion d’Air France reliant Tel-Aviv à Paris. Après une escale à Athènes, l’appareil avait été contraint d’atterrir à Entebbe. Les preneurs d’otages avaient ensuite séparé plusieurs dizaines de passagers juifs et israéliens des autres voyageurs, exigeant la libération de prisonniers palestiniens détenus en Israël et dans d’autres pays.

Après plusieurs jours de négociations, les forces israéliennes avaient lancé une opération commando dans la nuit du 3 au 4 juillet. Les militaires avaient pris d’assaut le terminal de l’aéroport et libéré la quasi-totalité des otages. Trois d’entre eux ont été tués au cours de l’intervention, tandis que plusieurs dizaines de soldats ougandais ont également péri dans les combats, qui ont duré moins d’une heure. Yoni Netanyahu, qui dirigeait l’unité d’élite engagée dans le sauvetage, a été mortellement touché par balle.

L’opération, considérée en Israël comme l’une des plus grandes réussites militaires du pays, avait toutefois constitué une humiliation majeure pour le régime du président ougandais Idi Amin. Celui-ci, alors engagé dans une politique de soutien à la cause palestinienne et ayant rompu les relations diplomatiques avec Israël, avait permis aux preneurs d’otages d’utiliser l’aéroport d’Entebbe. Le raid israélien avait suscité de vives critiques de la part de l’Organisation de l’unité africaine, ancêtre de l’actuelle Union africaine, qui l’avait dénoncé comme une violation de la souveraineté ougandaise.

Cinquante ans plus tard, les autorités ougandaises cherchent à inscrire cet épisode dans une relation bilatérale désormais apaisée. Le général Kainerugaba a pris soin de distinguer le régime d’Idi Amin de l’Ouganda contemporain, affirmant que la dictature de l’époque « ne représentait en aucune manière le peuple ougandais ». Il a insisté sur le fait que le pays est aujourd’hui une démocratie constitutionnelle attachée à la coexistence pacifique et à un engagement constructif avec la communauté internationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs ressortissants israéliens, dont l’homme d’affaires Barak Orland, établi en Ouganda. Elle intervient alors que les relations entre Kampala et Tel Aviv sont décrites comme cordiales. Le président Yoweri Museveni s’est notamment prononcé en faveur d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.