Ebola en RDC : Kinshasa en alerte alors que l’épidémie atteint une ampleur inédite

La vie quotidienne se poursuit normalement à Kinshasa, où aucun cas d’Ebola n’a été signalé, alors que la République démocratique du Congo (RDC) fait face à la plus importante épidémie de la maladie jamais enregistrée dans le pays, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les rues de la capitale restent animées et les activités se poursuivent sans perturbation majeure, malgré l’aggravation de l’épidémie dans plusieurs régions de l’est du pays.

Les autorités ont renforcé les campagnes de sensibilisation, les mesures de prévention et les opérations de dépistage afin de limiter le risque d’introduction du virus à Kinshasa, métropole de quelque 22 millions d’habitants et principal centre du pays pour la surveillance épidémiologique et la mobilisation des moyens de lutte contre la maladie.

"Pour l’instant, Ebola touche principalement l’est du pays, et aucun cas n’a été signalé ici, à Kinshasa", a déclaré Biasala Tuwizana, un habitant de la capitale. "Depuis le début de cette épidémie, nous avons tous acheté des masques, du désinfectant et d’autres produits. Le gouvernement a également lancé une campagne de prévention."

Si l’épidémie n’a pas entraîné de bouleversement majeur dans la capitale, elle commence à modifier certaines habitudes. Des habitants disent éviter les lieux très fréquentés et avoir renforcé les mesures de protection individuelle.

"Ebola nous rend un peu nerveux. Nous essayons désormais d’éviter les lieux bondés et avons pris certaines mesures de protection", a déclaré Makasi Ngalagbana. "Dans l’ensemble, cela n’a pas eu d’impact majeur sur mon travail et ma vie. Nous avons également appris comment nous prémunir contre le virus."

Selon les chiffres publiés samedi par le ministère congolais de la Santé, la RDC comptait à la date de vendredi 3 674 cas confirmés d’Ebola et 1 621 décès.

L’OMS a annoncé samedi que l’épidémie actuelle était devenue la plus importante jamais enregistrée en RDC, dépassant celle de 2018-2020.

La maladie demeure principalement concentrée dans l’est du pays, mais la situation fait l’objet d'une surveillance accrue dans la capitale, compte tenu de sa forte densité de population et de l'intensité des déplacements entre les différentes régions du pays.

Les autorités poursuivent leurs efforts de sensibilisation auprès de la population et cherchent à renforcer les dispositifs de surveillance afin de détecter rapidement d'éventuels cas importés et d'éviter une propagation du virus dans la capitale.