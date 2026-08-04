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Ouganda : l'épouse de Kizza Besigye réclame le respect de ses droits

Kizza Besigye, figure de l'opposition ougandaise, au tribunal militaire de Kampala, le 20 novembre 2024.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Ouganda

L'épouse de l'opposant ougandais Kizza Besigye, Winnie Byanyima, a appelé les autorités à respecter les droits constitutionnels de son mari, hospitalisé en soins intensifs après s'être effondré lors d'une audience devant un tribunal civil à Kampala.

Dans une déclaration, la directrice exécutive de l'ONUSIDA a indiqué avoir trouvé son mari "extrêmement épuisé et très affaibli", incapable de parler lorsqu'il a repris connaissance. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne demandait "aucun traitement de faveur", mais simplement le respect des droits garantis par la Constitution ougandaise.

Âgé de 70 ans, Kizza Besigye est détenu depuis 2024 et poursuivi pour trahison dans une affaire de complot présumé contre le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Son état de santé s'est brusquement dégradé après qu'il a refusé les avocats commis d'office lors de son audience.

L'hôpital Mulago de Kampala a confirmé son admission en unité de soins intensifs. Selon une source médicale, il est arrivé dans un état critique et ne réagissait pas.

Ancien médecin personnel de Yoweri Museveni avant de devenir son principal opposant, Kizza Besigye dénonce depuis plus de vingt ans des poursuites à caractère politique. Son hospitalisation intervient alors que les autorités ougandaises sont accusées de renforcer la répression contre l'opposition.

À Genève, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est dit "consterné" par la dégradation des libertés fondamentales en Ouganda.

L'ONU affirme avoir recensé depuis la réélection de Yoweri Museveni de nombreuses violations des droits humains visant des opposants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme.

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