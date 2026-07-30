Guerre au Moyen-Orient : une attaque de drone cible le port égyptien de Damiette

Le gouvernement égyptien a déclaré jeudi qu'un incendie survenu la veille au port de Damiette avait été provoqué par une attaque de drone, la première à viser le pays depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Les autorités avaient signalé que deux méthaniers avaient été endommagés par l'incendie de mercredi.

Ambrey, un organisme privé de surveillance de la sécurité basé au Royaume-Uni a déclaré que l’incident aurait débuté par une attaque de drone contre un navire de stockage flottant de GNL détenu et exploité par une société américaine.

Alors que des installations énergétiques ailleurs dans la région ont été touchées par des drones et des missiles au cours de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, l'Égypte avait jusqu'à présent été épargnée.

Le Conseil des ministres a déclaré qu’une enquête préliminaire sur l’incident avait établi qu’il "résultait d’une attaque par drone", précisant que personne n’en avait revendiqué la responsabilité.