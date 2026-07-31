Égypte : le Premier ministre se félicite de l'approbation de l'évaluation du FMI

Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly s'est félicité de l'approbation par le Fonds monétaire international (FMI) de deux revues de certains mécanismes en faveur de l’Égypte. M. Madbouly a qualifié cette décision de nouveau vote de confiance en faveur du programme de réformes économiques du pays.

Il s’agissait de la septième évaluation au titre de la Facilité élargie de crédit de l'Égypte et de la deuxième évaluation au titre de la Facilité de résilience et de viabilité.

L'approbation du Conseil d'administration du FMI permet à l'Égypte de recevoir immédiatement un financement de 1,77 milliard de dollars, dont 1,5 milliard au titre de l'EFF et 272 millions via la RSF.

M. Madbouly a déclaré que l’évaluation du FMI confirmait que l’Égypte avait renforcé sa capacité à résister aux chocs extérieurs,soulignant que le pays était entré dans le récent conflit au Moyen-Orient à partir d’une position macroéconomique plus solide que lors des précédentes périodes d’instabilité régionale.

Il a indiqué que le Fonds avait salué la réponse politique du gouvernement, notamment la flexibilité du taux de change, les réformes des prix de l’énergie et la discipline budgétaire, qui ont contribué à contenir l’impact des événements régionaux et à préserver la stabilité macroéconomique.

Le Premier ministre a également mis en avant l’évaluation positive par le FMI des performances économiques de l’Égypte, soulignant que le PIB réel avait progressé de 5 % au troisième trimestre de l’exercice 2025/26**,** avec une croissance moyenne de 5,2 % au cours des neuf premiers mois de l’exercice.

Le Fonds prévoit une croissance de l’économie égyptienne d’environ 4,6 % pour l’ensemble de l’exercice.