Guerre au Moyen-Orient : l'Iran confirme la réception de propositions de médiateurs

L'Iran a déclaré lundi avoir reçu des propositions de la part de médiateurs, alors que les attaques réciproques avec les États-Unis se poursuivent.

Après une trêve fragile le mois dernier, les hostilités ont repris début juillet avec des frappes aériennes américaines contre plusieurs sites du littoral sud de l’Iran et des attaques iraniennes contre des bases américaines dans la région.

"Des propositions ont été formulées et nous ont été transmises par les médiateurs. Nous les avons reçues, mais je vous prie de m'excuser de ne pas entrer dans les détails", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, lors d'un point presse.

Il a indiqué que l'appareil diplomatique avait été actif et que les suggestions de certains médiateurs étaient parvenues à Téhéran.

Esmail Baghaei a rejeté les déclarations américaines selon lesquelles les États-Unis seraient ouverts à la diplomatie.

"Nous avons déjà constaté et mis à l’épreuve leur soi-disant disposition à dialoguer", a-t-il déclaré. "Lorsque les États-Unis parlent de diplomatie, cela signifie en réalité dictature, intimidation, menaces et sanctions."

Il a ajouté que la réponse de l’Iran consisterait à défendre sa dignité et sa souveraineté nationale tant que Washington chercherait à imposer ses exigences.

Reprise du conflit après une trêve fragile

Interrogé sur les informations selon lesquelles les États-Unis pourraient envisager une opération terrestre pour s'emparer de l'île de Khargh, où se trouve le terminal par lequel l'Iran exporte la majeure partie de son pétrole, le porte-parole a mis en garde contre les conséquences d'une telle action.

"Je pense qu'il y a des gens dans ces régions (du sud de l'Iran), et ils sont nombreux, qui ont hâte d'accueillir ces types (les troupes américaines)", a-t-il déclaré.

Le président américain Donald Trump avait déjà menacé de s’emparer de l’île.

Esmail Baghaei a également indiqué que l’Iran avait exhorté à plusieurs reprises les pays voisins à empêcher les États-Unis d’utiliser leur territoire et leurs installations pour mener des attaques.

"Ce que nous faisons relève de la légitime défense", a-t-il déclaré. "Tant que ces crimes et cette agression militaire contre l’Iran se poursuivront, nos forces armées continueront de riposter."

Les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes aériennes tôt lundi matin, visant une zone autour d’une ville du nord-ouest où se trouveraient des bases de missiles souterraines, après avoir annoncé la mort d’un autre militaire américain.

L’Iran a riposté par des attaques visant Bahreïn, où est basée la 5e flotte de la marine américaine, et le Koweït.

Ces dernières frappes ont montré à quel point les deux camps se sont rapprochés d’une guerre totale, alors que l’accord provisoire conclu le mois dernier, destiné à mettre définitivement fin aux combats, s’est effondré et que le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz est en grande partie paralysé.