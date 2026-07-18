Guerre au Moyen-Orient : les USA frappent l'Iran pour la septième nuit d'affilée

Les États-Unis ont frappé l'Iran pour la septième nuit consécutive dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Iran affirme avoir riposté en visant des alliés de Washington, dont le Koweït et Bahreïn.

Dans un communiqué publié sur X, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a indiqué que ses forces avaient "frappé des sites de surveillance, des infrastructures de logistique militaire, des dépôts d’armes souterrains et des capacités maritimes."

L'armée américaine a diffusé des images des attaques qui semblent confirmer l'utilisation d'avions de chasse, de drones et de navires de guerre.

De son côté, l'Iran a affirmé avoir frapper des bases américaines dans la région, dont la base aérienne Ali Al Salem au Koweït et plusieurs sites de communication à Bahreïn.

Les autorités koweïties ont notamment annoncé samedi qu'un site pétrolier et une centrale électrique avaient été endommagés dans des frappes iraniennes, condamnant "le ciblage répété de ces installations vitales." La Jordanie a également signé des attaques.

Dans le même temps, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reste fortement restreint en raison des attaques répétées.

Les gardiens de la révolution iraniens disent avoir stoppé quatre navires qui tentaient de franchir le détroit.