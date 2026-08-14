La Chine annonce un nouvel exercice aérien conjoint avec l’Égypte

Les forces aériennes de la Chine et de l’Égypte s’apprêtent à lancer une nouvelle phase de leur coopération opérationnelle.

De la mi-août à début septembre, les deux armées participeront en Égypte à l’exercice conjoint « Eagles of Civilization 2026 », a annoncé vendredi Chen Xi, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, lors d’une conférence de presse.

Cette deuxième édition doit porter sur plusieurs domaines directement liés aux opérations aériennes. Le programme comprendra notamment des entraînements aux tactiques de combat aérien, aux opérations de supériorité aérienne ainsi qu’aux missions de recherche et de sauvetage au combat. Des exercices de mise en œuvre des forces, destinés à éprouver leur emploi dans différents scénarios opérationnels, sont également prévus.

L’initiative s’inscrit dans la continuité du premier exercice « Eagles of Civilization », organisé conjointement par les deux pays du 17 avril au 4 mai 2025. Cette première édition avait marqué un approfondissement de la coopération entre les deux forces aériennes, dans un contexte de rapprochement plus large entre Pékin et Le Caire.

Selon Chen Xi, la nouvelle manœuvre doit permettre de renforcer la confiance mutuelle et l’amitié traditionnelle entre les deux pays, tout en approfondissant la coopération « substantielle » entre leurs forces armées. Le porte-parole chinois a également présenté l’exercice comme une contribution à la paix et à la stabilité régionales.