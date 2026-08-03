Égypte : un séisme de magnitude 5,5 secoue la région de Suez

Un séisme de magnitude 5,5 a secoué l'est de l'Égypte dans la nuit de dimanche à lundi, à une quarantaine de kilomètres au nord de Suez, selon l'Institut national de recherche en astronomie et géophysique.

Les secousses ont été ressenties dans plusieurs régions du pays, notamment au Caire et jusqu'à El-Arish, près de la frontière avec la bande de Gaza.

À la suite de la secousse, le ministère égyptien de la Santé a activé les plans d'urgence et placé les services d'ambulance en état de préparation maximale. Les autorités ont indiqué qu'aucune victime ni aucun dégât majeur n'avaient été signalés dans l'immédiat.

Le Croissant-Rouge égyptien a appelé les habitants à éviter les bâtiments anciens ou fragilisés, particulièrement nombreux dans certains quartiers populaires du Caire, par mesure de précaution.

Le Service géologique des États-Unis (USGS) a, de son côté, estimé la magnitude du séisme à 5,0, après avoir révisé une première évaluation.

Les séismes de cette intensité restent peu fréquents en Égypte. Le plus meurtrier de l'histoire récente remonte à 1992, lorsqu'une secousse de magnitude 5,8 avait fait plus de 500 morts dans la capitale.