Sénégal : Macky Sall, en campagne pour l'ONU, reçu par Bassirou Diomaye Faye

L'ancien président sénégalais Macky Sall, en campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU, a été reçu vendredi au palais présidentiel à Dakar par son successeur Bassirou Diomaye Faye, selon les médias sénégalais.

La présidence a publié sur X une photo de la rencontre entre les deux hommes sans préciser la teneur de leurs échanges.

Cette visite est critiquée par les détracteurs de M. Sall, qui réclament la lumière sur des dizaines d'homicides commis sous son règne.

C'est la première fois que Macky Sall, à la tête du Sénégal de 2012 à 2024, revient dans le pays depuis son départ du pouvoir en avril 2024.

L'ex-président est accusé par les nouvelles autorités d'avoir réprimé les manifestations de l'opposition entre 2021 et 2024, entraînant des dizaines de morts dans le pays.

L'actuel pouvoir lui reproche par ailleurs d'avoir dissimulé une partie importante de la dette qui plombe l'économie du pays.

L'ex-chef d’État s'est posé peu après 15H00 (locale et GMT) sur un aéroport militaire de Dakar, accueilli par un millier de ses partisans qu'il a salués debout sur un véhicule, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Plusieurs d'entre eux, certains sur des motos pétaradantes, ont ensuite suivi son cortège jusqu'aux environs du palais présidentiel, dans le centre-ville de Dakar, où il s'est entretenu avec l'actuel chef de l'État.

"Nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir, pour lui montrer que vraiment c'est un homme idéal pour diriger cette organisation", a déclaré à l'AFP El Hadj Mouhamed Chérif Diallo, un partisan de Macky Sall.

L'audience accordée par le président Diomaye Faye à son prédécesseur suscite la controverse dans son camp, déjà divisé depuis qu'ilarenvoyé son Premier ministre Ousmane Sonko, chef du parti majoritaire à l'Assemblée.

Le président, issu de la même formation politique que M. Sonko avec qui la rupture est consommée, pourrait chercher auprès de son ancien adversaire, l'ex-président Sall, un soutien politique.

Un conseiller à la présidence, Alioune Ibnou Abitalib Sow, a annoncé vendredi sa démission en raison de cette visite. "Une grande partie des maux que le pays traverse aujourd'hui, c'est lui (Macky Sall). Des Sénégalais sont morts, des familles attendent encore la vérité", a expliqué M. Sow sur X.

Un collectif dénonçant la répression sous le pouvoir de l'ex-président a qualifié jeudi d'"indécente" sa visite et réclame que la lumière soit faite sur les "dizaines de morts" sous son pouvoir.

M. Sall a quitté le Sénégal peu avant 20h (GMT et locales).

La candidature de M. Sall pour le poste de secrétaire général de l'ONU n'a pas été soumise par son pays, comme c'est l'usage, mais par le Burundi, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine.