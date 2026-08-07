Kenya : un fauteuil roulant écologique et abordable pour les enfants

Au Kenya, l' atelier de Kijabe fabrique des fauteuils roulants pour BethanyKids, une association caritative qui vise à aider les jeunes en situation de handicap à retrouver leur autonomie, en leur permettant de se rendre à l’école où ils peuvent étudier et se faire des amis.

Les fauteuils roulants traditionnels sont généralement importés et trop chers pour que de nombreuses familles kenyanes puissent se les offrir.

Selon le site Web de Bethany Kids, l’organisation a fourni un fauteuil roulant à 3 096 enfants depuis 2017.

Mais il s’agit là d’une nouvelle expérience, selon l’association.

Elle précise qu’en plus d’importer des fauteuils roulants de haute qualité à bas prix expédiés en Afrique, elle teste également divers modèles imprimés en 3D et d’autres fauteuils roulants fabriqués en Afrique.

L’objectif est de s’assurer que chaque fauteuil roulant soit parfaitement adapté aux besoins et aux difficultés de chaque enfant qui en a besoin.

Des techniciens découpent, traitent et assemblent du bambou d’origine locale pour en faire des châssis de fauteuils roulants, dans le but de proposer un produit abordable.

Le bambou est traité pour le protéger des termites avant d’être découpé et mesuré, tandis que la plupart des autres composants proviennent également de fabricants locaux.

L’organisation estime que la fabrication de ces fauteuils roulants en bambou pourrait coûter moins de 10 000 shillings kényans (77 dollars).

« Dans notre pays, nous n’avons pas de fauteuils roulants pédiatriques. Ce sont des fauteuils roulants destinés aux enfants. De plus, les fauteuils roulants disponibles sur le marché sont destinés aux adultes », explique Joseph Kompe, responsable des technologies d’assistance chez Bethany Kids.

« Il existe un vide important en matière de fauteuils roulants pour enfants. C’est pourquoi nous tenions vraiment à combler ce vide. »

M. Kompe précise que les fauteuils roulants importés coûtent généralement entre 45 000 et 80 000 shillings kényans (350 à 620 dollars), ce qui les rend inaccessibles à de nombreux foyers. Le défi est encore plus grand pour les enfants, car les fauteuils roulants pédiatriques sont rares et souvent indisponibles.

Les prototypes de fauteuils roulants présentés lors de cet atelier sont conçus pour être plus légers que les modèles métalliques classiques, ce qui permet aux utilisateurs de les propulser plus facilement et aux aidants de les soulever plus aisément pour les installer dans des véhicules.

« Le bambou est très résistant. Il est solide et très léger », explique Joab Matumbai, responsable du programme de technologies d’assistance chez Bethany Kids.

« Le poids a toujours été le principal problème, notamment pour le transport. Les parents et les utilisateurs souhaitent réduire ce poids. »

Selon le Conseil national kenyan pour les personnes handicapées, environ 500 000 personnes en situation de handicap physique ont besoin d’un fauteuil roulant, ce qui met en évidence l’ampleur de la demande non satisfaite.

Et ce besoin considérable ne peut être satisfait que par la promotion de la fabrication locale. De plus, lorsque les fabricants locaux utilisent nos matériaux locaux, ceux-ci sont adaptés à notre environnement. « Notre terrain exige des matériaux résistants, capables de supporter notre environnement, et lorsque la fabrication est locale, cela permet au fabricant d’adapter ce fauteuil roulant spécifique à la personne concernée », explique Leonard Dawafula Juma, responsable principal des services aux personnes en situation de handicap au Conseil national pour les personnes en situation de handicap.

« Lorsque les fabricants locaux utilisent nos matériaux locaux, ceux-ci sont capables de résister à notre environnement. Par exemple, notre relief exige des matériaux solides, capables de résister à notre environnement, et lorsque la fabrication est locale, cela permet au fabricant de personnaliser ce fauteuil roulant spécifique pour l’adapter à chaque personne », ajoute-t-il.

Pour l’instant, cependant, le fauteuil roulant en bambou en reste au stade de prototype, les développeurs poursuivant les tests de conception et de durabilité avant un déploiement à plus grande échelle.