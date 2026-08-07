L’Ouganda autorise le déploiement de troupes à Gaza

L’Ouganda a autorisé, jeudi, le déploiement de soldats dans la bande de Gaza, dans le cadre de la Force internationale de stabilisation (ISF) prévue par l’accord de désarmement conclu fin juillet.

Cette force internationale s’inscrirait dans le cadre d’une initiative du Conseil de la paix, une organisation créée par le président américain Donald Trump et chargée, entre autres, de préparer l’après-guerre.

Le Parlement ougandais a adopté une motion soutenant la décision du président Yoweri Museveni de « déployer les Forces de défense populaires de l’Ouganda dans la bande de Gaza pour une mission de maintien de la paix ».

Le général Henry Matsiko s’est félicité de cette décision, déclarant devant le Parlement : « En tant qu’Ougandais, je suis très, très fier que les Forces de défense populaires de l’Ouganda soient considérées comme le pilier de la stabilité dans un océan de turbulences, tant au niveau régional qu’à l’échelle mondiale. »

Quatre autres pays ont fait savoir qu’ils étaient disposés à rejoindre cette force : le Maroc, le Kosovo, l’Albanie et le Kazakhstan, a indiqué en juillet à l’AFP une source du Conseil de la paix.

Cette source a ajouté que les Forces de sécurité intégrées (ISF) seraient chargées d’assurer la sécurité d’une « zone humanitaire » destinée à accueillir des dizaines de milliers de Palestiniens soumis à un contrôle préalable.

Les Palestiniens pourraient alors circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur de cette zone, a précisé la source, bien que le principe des zones humanitaires fermées — débattu depuis plusieurs mois — ait suscité des inquiétudes au sein de la communauté humanitaire.

Mais alors que le Parlement ougandais a adopté la motion, celle-ci a suscité une certaine opposition.

« La question du déploiement de nos soldats dans un endroit très risqué comme Gaza, où Israël lance des frappes de temps à autre, ne peut pas être adoptée à la légère ici », a déclaré le député Karim Masaba.

Mercredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël n’avait pas accepté la dernière feuille de route pour la bande de Gaza, même après avoir reçu l’assurance que le retrait israélien n’aurait lieu qu’après le désarmement du Hamas.

Le chef de l’armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, a publié à plusieurs reprises des messages de soutien à Israël ces derniers mois.

Connu pour ses publications controversées sur les réseaux sociaux, le fils du président a écrit sur X en janvier : « Israël est dans notre sang… Nous serons toujours aux côtés de nos frères en Israël. »

Samedi, il a inauguré une statue de Yoni Netanyahu, le frère aîné de l’actuel Premier ministre israélien, tué il y a 50 ans lors du raid israélien sur l’aéroport d’Entebbe en Ouganda, alors dirigé par l’homme fort Idi Amin.

Le 4 juillet 1976, des commandos israéliens ont libéré plus de 100 otages détenus par des pirates de l’air pro-palestiniens et des soldats ougandais.

Yoni Netanyahu, qui dirigeait l’équipe de sauvetage, a été le seul soldat israélien tué lors de cette opération.